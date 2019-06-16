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韓國瑜雲林造勢
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祝福韓造勢 朱立倫：「非誰不投」是藍最大危機

2019-06-16 00:30聯合報 記者胡瑞玲楊正海周宗禎楊濡嘉／連線報導

高雄市長韓國瑜昨天在雲林造勢，新北市前市長朱立倫說祝福韓國瑜，但也表示，很多事情要適可而止，至於許多韓粉喊出「非韓不投」口號，朱表示，這是最大的危機，若造成非誰不投的情況，二○二○選戰恐拱手讓人。

朱立倫說，他一直不贊成在黨內初選過程中過度動員，靠造勢很熱鬧，但勞民傷財，好像要宣揚什麼，他不希望初選造成黨內對立、「太多的造勢就像是鋪天蓋地的媒體廣告」。

新北市前市長朱立倫（左）昨天表示，太多的造勢就像是鋪天蓋地的媒體廣告。 記者胡瑞...
新北市前市長朱立倫（左）昨天表示，太多的造勢就像是鋪天蓋地的媒體廣告。 記者胡瑞玲／攝影
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被問到韓近日把中華民國講成「中華民國地區」、財產來源說法也改口稱是口誤，朱表示，既然是口誤，承認錯誤就好，但很重要的是，「不要對自己的黨內有口誤。」朱說，若對自己同志惡言相向或惡意相對，這就不是口誤，就是心誤。

朱立倫以NBA勇士隊為例，「不要讓球隊裡面的球員受傷或團隊受害，我一再強調，黨內互打，讓我們的選手不斷地受傷，最後我們這個球隊，也就是國民黨，我們就會拱手讓人。」

立法院前院長王金平被問到國民黨總統初選到目前似有相互抨擊的現象，王金平說，大家應該以團結為重；他是很憂心黨內初選的情況，所以有參選人一直表示是不是都不要再進行初選。

朱立倫則說，既然辦了初選，就公公平平地選出最強、最適合的候選人，不要在初選造成內傷、重傷，造成對立。

朱立倫韓國瑜王金平國民黨
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