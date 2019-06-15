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郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

讓民進黨大傻眼！他擬夢幻劇本 國民黨勝選的非常手段

2019-06-15 09:54聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
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民進黨內初選結束，由總統蔡英文勝出，將代表民進黨參選2020總統，國民黨則一切尚未定調。行政院前發言人胡幼偉指出，國民黨要贏，必須有非常時期的非常手段，首先黨中央應先徵召韓國瑜作為總統候選人，其餘郭台銘朱立倫、王金平等人則私下決定各自的職位，再來應成立作戰指揮中心，如此一來，記者會一開肯定感動島內藍民，民進黨也會「大傻眼」。

胡幼偉在臉書指出，韓國瑜最能吸收基層工農群眾選票，沒有黨外這些地氣族庶民票，郭台銘就算能贏初選，也贏不了大選，因此國民黨5位擬參選人應聯手開記者會，宣佈放棄和韓國瑜爭鋒，並呼籲藍營一致團結，終止初選，由黨中央徵召老韓為總統候選人。此外，也要將張善戰整合進黨，不要讓他成為獨立參選人。

再者，在黨的智庫裡立刻成立「作戰指揮中心」，由吳敦義擔任總指揮，下轄「戰情組」，負責做民調及分析民調變化；「傳播組」，負責新聞發佈與回應，候選人演講稿撰寫、電視辯論準備、以及網路作戰宣傳；「動員組」，負責全台及外島各類選民聯繫與動員；「策略組」，負責競選論述策略的擬訂與調整。

考量到韓國瑜帶職參選，平時還要主持高雄市政，就不要再設立競選總部，一切作戰事宜，由「作戰指揮中心」負責執行相關任務。韓國瑜假日時，配合出場宣傳即可。其餘5位擬參選人則可私下決定，勝選後誰要擔任哪個職位。

胡幼偉說，如此一來，記者會一開，全世界震驚！島內不少藍民感動落淚，新聞媒體炸了鍋，所有人不敢相信國民黨竟然能有這種覺悟，新聞連炒數個月。海外華僑興奮到爆，民進黨整個傻眼。2020總統大選提前結束，國民黨獲勝，韓國瑜成為中華民國第一位庶民總統。但他不能獨享大權，國民黨進入黨內分權共治時代。

網友則認為，「理想很豐滿，現實很骨感」、「若真如此，國民黨就不會推出兩個民調領先的人互相廝殺」、「藍營就是不會打牌，綠營就喜歡詐胡，所以怎麼玩都是綠的險勝，2020看來藍要贏真的老天現奇蹟了！」、「夢幻劇本」、「國民黨就是歹戲拖棚」。

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