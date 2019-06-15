郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

2019-06-15 09:42 聯合新聞網 綜合報導



網友票選國民黨郭台銘（左）、韓國瑜（右）誰對蔡英文來說比較好對付，認為韓比較好打的網友高達82％。 本報系資料照／記者林澔一、邱德祥攝影 分享 facebook 民進黨總統初選結果13日揭曉，蔡英文總統以8.2%差距勝過前行政院長賴清德，將代表民進黨出線參與2020總統大選，對此國民黨認為，蔡英文作為總統選舉對手「比較好應付」，臉書「只是堵藍」則舉辦投票，韓國瑜和郭台銘誰出線「對小英來說比較好對付？」，共有82％的網友投給韓國瑜，約有1.6萬人認為韓國瑜「比較好打」！

對於民進黨民調結果，由蔡英文勝出，國民黨組發會主委李哲華表示，「原本就預期蔡英文會出線」，「蔡英文也比賴清德好打」，李哲華認為如果由賴清德出線，國民黨反而不知道他會出什麼牌，就算蔡政府執政四年的問題，也可推給蔡英文總統，現在蔡英文確定出線，就國民黨而言當然認為比賴清德好打。

臉書「只是堵藍」則對此建立投票，如果要選擇韓國瑜、郭台銘誰出線「對小英來說比較好對付？」投票結果已經結束，有2萬票參與，韓國瑜則以82％約1萬6千票大勝18％的郭台銘，網友可說是一面倒的認為對於蔡英文來說「韓國瑜出線比較好打」。

網友認為「其實有點難選，可是總的來說韓比較好打，因為中共挺郭。韓雖是草包但他很會操弄人心，某些話聽在藍軍耳中就是爽，會挺他的不見得會挺郭。」、「我覺得支持首富比較好，因為韓粉輸不起，分裂機會高。另外韓導比較難打，因為跟韓粉沒辦法講道理。」、「灌票給郭台銘，然後拱韓國瑜退黨參選」。

國民黨總統初選民調確定在7月8日至14日舉行，15日公布結果，包含高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中皆已繳交選務費用500萬元，5人確定參與初選。