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法規綁死商業 朱立倫：應有數位長

2019-06-12 18:26台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

朱立倫12日出席金融科技產業高峰會演講。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
朱立倫12日出席金融科技產業高峰會演講。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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「我是誤入歧途才變成政治家的。」國民黨總統初選參選人朱立倫12日出席金融科技產業高峰會演講，自嘲出身金融背景卻投身政治，引發在場產官學人士大笑。談到金融科技，朱立倫說，台灣目前面臨法規綁死商業。他建議，行政院應設數位長從事跨部會整合，以提升政府效能。

AI影響銀行業

「大眾都以為我沒念過書，因為政治人物普遍都被認為不需要讀太多書，」朱立倫開場時自嘲，自己踏入政治是誤入歧途。針對金融業面對數位化的挑戰，朱立倫以銀行為例說，因為到處都有分行，跑銀行像去便利商店一樣方便，然而世界金融環境在金融科技改變後，將衝擊傳統金融體系，譬如現行的支付工具。

他提到，手機、提款卡都有支付功能，「但絕大部份人習慣馬路銀行，而不是網路銀行，」朱立倫說，相較於先進國家與中國，台灣落後很多，主因是國人提領、支付行為都很保守。他指出，英、美、香港研究結果都顯示，受AI科技影響就業最多是銀行，櫃台行員即將面臨失業，他認為，銀行業應盡速面對這問題。

政府需設數位長

「發展金融科技需要人、錢、法律。」朱立倫強調，金融機構是否願意採用新科技、金管會願不願意接受、消費者是否信任新的技術都是關鍵因素。他也提到，我國政府面對新創體系的態度保守又緩慢。他認為，法律應與時俱進，無論AI、區塊鏈等都需要新創體系，讓人才快速進入、足夠的資金支援以及鬆綁法令。

朱立倫提到，新創體系受法律影響最慘，因為新創產業面臨法律還沒到位，被法規卡住發展。他說，我國大陸法系是正面表列，「政府沒說可以做的通通不可以」，他建議，我國立法應效法海洋法系：「沒規定不可以都可以」，應信任行政裁量。他也建議，行政院要有數位長，以利跨部會整合，提升政府效能。

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