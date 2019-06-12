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韓進中聯辦羅生門？郭台銘：工業界誰敢說我記性差

2019-06-12 00:48聯合報 記者蔡孟妤趙容萱楊濡嘉洪敬浤／連線報導

鴻海董事長郭台銘前往台中上銀科技國際會議廳，談中美貿易戰。記者黃仲裕／攝影
鴻海董事長郭台銘前往台中上銀科技國際會議廳，談中美貿易戰。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘日前說曾力勸高雄市長韓國瑜不要進中聯辦，遭韓否認，高市副市長葉匡時昨也說沒有此事；郭台銘表示，「全世界有多少工業界的人敢說我記性不好？」這是一個月前發生的事，不是羅生門，但眼下最需要大家合作打選戰，這問題就此打住。

郭台銘日前說香港一國兩制是失敗的，「這也是我力勸韓市長不要進中聯辦的原因」，但遭韓否認，說一共見過郭兩次，都沒有提到這件事。

韓國瑜昨天再請當時一起出國的副市長葉匡時「作證」，葉匡時說，去中聯辦之前沒有人知道，郭董應該也不知道，因為他們也是當天早上才接到通知說要去中聯辦，「這件事情郭董可能記憶有錯誤」。

葉匡時也說，郭、韓見面兩次，一次是三月到高雄，關於推銷農產品及招商引資，第二次就是市府團隊訪香港時，郭也特別到香港一起參加一個酒會，「就這樣兩個場合，所以我不認為郭董有機會或是應該有講過說不要進中聯辦這件事情」。

對韓、葉雙雙否認，郭台銘說，自己工業做了四十五年，「全世界有多少工業界的人敢說我記性不好？」這不是羅生門，這是一月前就講過的事情，只是現在剛好香港發生這樣的事情。郭說，韓國瑜還是他最敬重的兄弟，眼下最需要大家合作迎接二○二○的勝利。

郭台銘推出第一支競選電視廣告，用「佩服」取代批評，「佩服」對象之一是競爭對手韓國瑜；對此，韓國瑜表示，自己有看過郭的廣告，郭稱讚好幾位政治人物，他想郭拍片的設計點、出發點就是「有容乃大」。

韓國瑜說，在政治紛紛擾擾之下，偶爾欣賞不同政黨、不同政治人物、不同政治領袖、不同政治菁英，這也是一個思考點，台灣社會畢竟要祥和。

韓國瑜郭台銘香港葉匡時

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