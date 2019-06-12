座談會當成在公司開會 郭董開罵就占50分鐘

2019-06-12 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨總統初選參選人郭台銘（右）至中央黨部出席座談會，與支持者握手致意。記者余承翰／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選參選人座談會昨天開會逾三小時，鴻海董事長郭台銘開罵就佔去五十分鐘。郭台銘在上半場會談一聽到第三場國政願景發表會由中天電視台轉播，立刻發言反對，他細數中天「黑郭」的紀錄，一念就念了五十分鐘，持續抨擊「黑郭」媒體，質疑中天立場不公，場面相當尷尬。

據轉述，郭台銘開罵後，就像在公司內部開會，一講就停不下來，其他參選人及委託代表根本沒辦法接話。郭陳述自己被特定媒體「黑郭」的紀錄，說這家媒體和中國大陸的關係大家都知道，而且只報導特定人士新聞，年輕人都不看了，還要求黨中央一定要換掉中天，否則不要怪他還會講出什麼。

據了解，罵到最後，郭台銘罵累了，有人出來打圓場說，三場電視政見會分由ＴＶＢＳ、東森及中天舉辦，如果不讓中天辦，難道要換三立或民視等親綠電視台轉播嗎？郭台銘才沒有反駁，也才不再堅持要換掉中天。

中場休息，郭台銘第一個跑洗手間；到了下半場，討論手機民調，以及對比民調議題，這時郭台銘竟忘了對比民調改為百分之百也是他最早建議的，新北市前市長朱立倫的代表、行政院前政務委員高思博看郭沒提，主動提出應全採對比民調，郭台銘還附和說，這個意見很好，他贊成。

高思博提出所謂「合理情勢變更理由」，因為國民黨進行初選民調時，民進黨已經產生總統參選人，因此沒有再採行互比民調的必要，但黨中央解釋，初選沒有黨員投票，用互比民調也是一種方式，可增加代表黨參選總統的正當性，況且行之多年。

至於郭台銘堅持手機民調，黨中央民調執行小組更是有備而來，從實務及理論提出十大理由及問題，陳述手機民調不可行。

另外，針對國政願景發表會事先會提供題庫給參選人，郭台銘則說，他可以臨時被提問，他一直在準備。

代表高雄市長韓國瑜出席的前立委孫大千，整場座談維持低調，除了感謝黨中央費心安排，其餘「一切尊重」。