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藍民調仍採市話 郭台銘表遺憾

2019-06-11 15:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

鴻海董事長郭台銘會後受訪表示，黨中央對於初選辦法似乎早有定見，他覺得很遺憾。（P...
鴻海董事長郭台銘會後受訪表示，黨中央對於初選辦法似乎早有定見，他覺得很遺憾。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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國民黨初選民調仍採市話！國民黨11日舉辦初選候選人座談會。會後，國民黨文傳會主委表示，候選人們針對政見發表會達成共識，第一場的主題跟第三場對調，先針對兩岸、國防、外交進行論述，最後才是經濟。而民調最後仍採用市話，這也讓郭台銘感到不滿，他在受訪時表示，黨中央根本沒有要改初選辦法的意思。

政見會討論議題調換

陳美華表示，會議討論十分熱烈，因此從原定12點結束談到1點半，會中氣氛融洽，並在初選國政發表會中取得共識：高雄舉辦的第一場發表會將先針對兩岸、國防、外交進行辯論，在台北的第三場才討論經濟、環保等議題。

針對郭台銘可能不會簽初選協議的問題，陳美華僅表示，目前黨還在蒐集公約書，等到最終結果出來才會跟大家報告。但國民黨初選參選人周錫瑋提前離開受訪時表示，他跟韓國瑜、朱立倫、張亞中都已經繳交公約書，但郭台銘在他離開以前還沒下決定要簽。

仍維持市話全民調

另外她提到，在整體決策上是採取共識決，由於手機民調方面尚無法取得共識，因此最後決定仍保持中常會5月15的特別辦法，以市話進行全民調。黨中央會挑選6家民調公司給候選人推薦5家，最後集合出前5家公司進行民調。

韓國瑜陣營代表孫大千表示，由於韓國瑜是被動參選，所以一切都會盡力配合黨中央決策。而參選人張亞中則提到，郭台銘只是對初選的程序有疑問，但是他為國民黨、中華民國奉獻的心是不變的。因此整個會議進行比較久，只是因郭台銘很積極的陳述他的理念，跟確認一些程序問題而已。

郭：黨只是「徵詢意見」

不過郭台銘在會後受訪時抱怨，他開會才知道今天要參加座談會，黨中央只是「徵詢」各參選人意見，對於初選辦法似乎早有定論，沒有要更改的意願。他也批評黨中央，如果初選辦法的制定方式是採取共識決，整個修改規則的彈性就消失了，根本無法完全反應每個參選人的意見，他堅持的手機民調，也因為有人反對而無法修改，他覺得非常遺憾。

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民調郭台銘韓國瑜

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