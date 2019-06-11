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藍危機…王：階級對立嚴重 朱：內傷黨就分裂

2019-06-11 00:02聯合報 記者鄭媁、王敏旭賴香珊／連線報導

立法院前院長王金平（左二）昨天直言，國民黨內部不團結，「階級對立」嚴重。 記者賴...
立法院前院長王金平（左二）昨天直言，國民黨內部不團結，「階級對立」嚴重。 記者賴香珊／攝影
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國民黨總統初選起跑，但黨內對初選辦法仍有雜音，新北市前市長朱立倫昨天表示，國民黨初選如果變成對立，國民黨就會分裂，結果就是「未戰先敗」；立法院前院長王金平也直言，國民黨內部不團結，「階級對立」嚴重，有人說代表庶民，另一方是權貴，初選勿繼續發展階級對立。

朱立倫昨接受專訪提出國民黨陷入危機的看法，表示高雄市長韓國瑜的民調原本領先幅度高，現在卻往下降，而鴻海董事長郭台銘的民調也沒有提升，這是國民黨最大的危機。之後朱參加新北市一項活動受訪時，再度提及他對當前國民黨情勢的憂心。

朱立倫針對民調指出，在黨內互比方面，主張愈強烈或極端的人選，可能會得到比較多的支持，但若從國民黨與民進黨的對比式民調來看，他對上蔡英文或是「藍綠白」三腳督的情況，他的支持度很穩定；反倒是擔憂韓國瑜原本領先幅度高，但現在往下降，而郭台銘也沒什麼上升。

朱立倫指出，以政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨約百分之十，但近半年來，民進黨支持度上升百分之五至六，國民黨卻下滑百分之四到五，現在兩邊差不多。

新北市前市長朱立倫（中）昨天表示，國民黨初選如果變成對立，國民黨就會分裂，結果就...
新北市前市長朱立倫（中）昨天表示，國民黨初選如果變成對立，國民黨就會分裂，結果就是「未戰先敗」。 記者王敏旭／攝影
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朱立倫說，台北市長柯文哲現在每天期待國、民兩黨分裂，但他認為民進黨分裂機會不大，因為民進黨特點向來是「打得很凶，最後團結在一起」；國民黨則是經過紛擾後，有些人很可能就「非誰不投」，或轉投柯文哲，讓柯文哲漁翁得利。

朱立倫表示，民進黨近期初選結果出爐後，一定會快速整合，他要呼籲國民黨，初選千萬別打到內傷、重傷，絕不能造成對立，也不能「非誰不投」、「是誰不投」，不然很有可能走向分裂，讓國民黨「未戰先敗」。

立法院前院長王金平昨出席「南投縣王金平之友會」成立活動時也表示，國民黨現在內部不團結，若只是路線不同而起爭執或個人恩怨，都容易化解，但黨內現在嚴重問題是「階級對立」，有人說代表庶民，另一方是權貴，這會造成階級對立很難化解，國民黨要團結，初選勿繼續發展階級對立。

國民黨朱立倫王金平郭台銘韓國瑜

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