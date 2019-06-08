郭台銘陪小朋友 朱立倫訪大朋友

國民黨總統擬參選人郭台銘昨為雲林文昌國小棒球隊加油，允諾資助經費。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜在花蓮參加第二場造勢，新北市前市長朱立倫選擇持續走訪基層，穩紮穩打提政見，昨到士林科教館參觀柯南展，並在五股老人公寓陪長輩歡度佳節。朱立倫說，他每一天行程都有意義，搭配提出對台灣有利的政策與政見，儘管只是默默做，民眾都看在眼裡。

國民黨總統擬參選人朱立倫（右）昨參加柯南科學調查展，體驗當偵探找真相樂趣。 記者曾原信／攝影 分享 facebook

對於黨內初選政見會的準備，朱立倫表示，他參選後提出很多政見，平日就在累積，而他具備十六年的地方首長經驗，每一項政策都身體力行，希望在政見會詳細說明。他也希望好的政見應該是國民黨共同政見，其他參選人若願意採用，也非常樂意。

鴻海集團董事長郭台銘五月到訪雲林，認識文昌國小棒球隊，曾獲台韓國際野球賽冠軍，正準備到日本參訪，郭答應資助不足的經費。郭昨天到新北市中山棒球場，為文昌國小棒球隊加油打氣。

郭台銘被問及如何看韓國瑜在花蓮造勢？郭提及攤販「香腸瀑布」逐造勢場而居，每次都準備上千條香腸，生意好到被買光，「我覺得一條香腸從高雄運到花蓮，有沒有算出運輸成本？」他認為應該用當地素材，做當地經濟才對，但不管怎樣，每個人有自己的方式。

由於雲林縣長張麗善表態支持韓國瑜，雲林也是韓的票倉，媒體問郭台銘支持雲林棒球隊是否有搶票的意味？郭說，「中華民國都是我的票倉」，他現在是「雲林縣政府的第一號經濟顧問」，團隊都跟縣長張麗善開會，「我覺得拚經濟跟拚政治是不一樣」，經濟是一切的根本。