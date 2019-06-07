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「政治老手謀略深」 他看王金平退初選有三大盤算

2019-06-07 10:33聯合新聞網 綜合報導

立法院前院長王金平在與五人小組會後，隨即宣布不參加總統初選。 記者曾學仁／攝影
立法院前院長王金平在與五人小組會後，隨即宣布不參加總統初選。 記者曾學仁／攝影
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國民黨總統初選即將公告參選名單，提名小組徵詢立法院前院長王金平王金平兩度表明不參加，為初選投下震撼彈。文化大學廣告學系教授兼系主任鈕則勳指出，王金平此舉有三個盤算，包括擁兵自重，按兵不動、拉高開價，以小博大、對初選的不滿可獲重視，此外，根據聯合新聞網的投票顯示，有高達2959名、近5成網友認為，王金平將脫黨參選。

王金平投下震撼彈，他表示黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，團結一切可以團結的力量，隨時因應時勢，接受人民的召喚，為贏回中華民國而努力。

鈕則勳在臉書上表示，王金平退出初選有三個盤算，首先「擁兵自重，按兵不動」是主要考量，退出初選後，許多候選人就會想與他談，可趁機待價而沽；第二是「拉開身價，以小博大」，此盤算針對黨中央，等待黨中央的回應，且王金平並未退黨，吳敦義必定傷透腦筋。

最後則是王金平對國民黨的「五人小組」若未出聲，他對初選的不滿則永遠不會得到重視，藉五人小組拜會後，宣布退出初選，不只可以打臉五人小組，媒體聲勢也將高漲，他對其的不滿更將獲得重視。鈕則勳說，「只能說老王的驚天一怒，多可見政治老手的謀略仍深！薑還是老的辣啊！」

鈕則勳也說，接下來要討論王金平退出初選後，吳敦義主導的初選是否會因此受到制肘，須依據王金平實質影響力與吳敦義如何認知王金平的能量來決定，他認為，吳敦義受到的影響在可控制範圍內，畢竟三山造勢是韓國瑜形象功勞，六一造勢也凸顯韓國瑜的能耐，若吳敦義如此思考，王金平退出初選恐是加速郭台銘、韓國瑜、朱立倫三人侵蝕他原有的地盤罷了。

另外，根據聯合新聞網的投票結果顯示，針對「王金平宣布退出初選，他的下一步是？」，目前共有5929人投票，其中有多達2959人、49％認為，王金平將脫黨參選，還有1910人、32％認為，王金平將與黨內候選人搭配，參選副總統，此外，只有824人、13％相信王金平所言，會什麼都不選，繼續勤跑基層。

王金平韓國瑜吳敦義國民黨
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