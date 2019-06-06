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「要是能重來 我選其邁」 他改編歌曲諷韓國瑜選總統

2019-06-06 09:48聯合新聞網 綜合報導

歌手改編歌曲諷刺韓國瑜。圖擷自《台灣迷因taiwan meme》
歌手改編歌曲諷刺韓國瑜。圖擷自《台灣迷因taiwan meme》
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國民黨總統初選進入白熱化階段，根據報導，國民黨將在六月十日正式公布總統初選名單，近期人氣呼聲極高的高雄市韓國瑜，已在五日與黨中央總統提民小組見面，是否參加初選，韓表示「Yes,I do」，甚至連五百萬作業費都已備妥，此舉引來網友改編歌曲《高雄．重來》諷刺韓國瑜選總統，「要是能重來，我要選其邁！」。

《台灣迷因taiwan meme》在臉書粉絲專頁上改編了歌手李榮浩的歌曲《李白》來嘲諷韓國瑜，「這首歌獻給辛苦的高雄朋友，笑韓導的同時，莫忘高雄苦人多」。

改編歌曲發布15小時後，已有67萬的觀看次數，歌曲中改寫的歌詞，多句嘲諷韓國瑜自從當上高雄市長以來的爭議事件，例如，「議會諮詢沒聽懂一句話，自動總機跳針回答」、「承諾市長當完後離開，欺騙了館長」、「只靠一招發財，想總統破關」，最後一句更直接表示，「要是能重來，我要選其邁」。

網友聽完歌曲後紛紛表示，「還有登革熱跑錯地方視察」、「唱太好了吧！」、「台灣人真的要改掉跟風這個習慣，學會自己判斷思考！才是智者」，不過也有韓國瑜支持者在下面留言，「民進黨網軍只能用這種下流招數，民進黨前朝造成高雄負債累累，基礎建設做得千瘡百孔，韓市長可能懂得不多，但他絕對是老實人、會做事的人」。

韓國瑜國民黨民進黨高雄市館長
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