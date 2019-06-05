「別不停栽贓我」恢復18趴？韓國瑜：從沒說過

高雄市長韓國瑜昨天表示今天將在高雄市黨部與五人小組會面，討論總統初選。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜認為年改不公，主張政府承諾過的不能失信，但最近包括總統蔡英文等人都說他主張恢復十八趴，韓國瑜昨天強調從沒說過恢復十八趴，「韓國瑜沒講的話，不要塞到韓國瑜嘴巴！為何一直這樣不停栽贓我呢？」呼籲惡意扭曲人士別再刻意抹黑。

韓國瑜昨天中午說，他主張的是「政府不能失信於民」，他關注的是程序正義，公教人員考取公職時即代表相關福利保障；政府應尊重體制，公教制度已有法定機關銓敘部規範，不該以國家年金改革委員會或其他組織任意取代。此外，年金管理效能應提高。

韓國瑜表示，這幾天有一些人，包括總統臉書都說他講十八趴，但他從來沒有提過恢復十八趴，「韓國瑜沒有講的話，不要塞到韓國瑜嘴巴。」

「我講軍公教警，一個人青春只有一次，退休時，政府曾經承諾的千萬不能失信。」韓國瑜說，考試院銓敘部訂定升遷調補及有退撫基金，是很健康的單位，為什麼還要疊床架屋做個年金改革委員會？他說，退休的軍公教警，政府要繼續去研究，達到政府跟退休的軍公教警能夠接受年金制度，這可以考量重新研究，政府也可跟現役軍公教警溝通談判，這是非常健康的方法。

蔡英文昨天在高雄被問到年改議題時說，年金改革政策主要要讓國家財政穩定，年金基金也能穩定、永續、退休的人不擔心領不到退休金，讓社會有穩定的基礎。她質疑，難道韓市長要讓社會回到國家財政不穩定，每個人都擔心基金破產的不穩定社會嗎？