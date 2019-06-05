「黨除了罵蔡 沒其他動作」朱立倫質疑：國民黨總戰略在哪？

2019-06-05 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 、鄭媁／台北報導



國民黨副主席曾永權（左）、郝龍斌（右）等中央提名五人小組昨天拜訪新北市前市長朱立倫（中），聽取朱對總統初選的意見。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選競爭激烈，黨內謠言滿天飛，引發參選人不滿。國民黨中央提名五人小組昨天拜會新北市前市長朱立倫，朱當面提醒，他近來走訪基層，很多人都說看不明白黨中央「二○二○選舉的總戰略到底是什麼」；鴻海董事長郭台銘昨天也轟黨中央在處理黨員團結的努力不夠，造成「黑郭」、「卡韓」， 「所有事情都讓我背在身上」。

曾永權籲各陣營口不出惡言

針對黨內黑郭、反韓彼此攻擊白熱化，國民黨副主席曾永權昨天特別呼籲各陣營支持者秉持君子之爭、口不出惡言原則。五人小組今明兩天將續和高雄市長韓國瑜、郭台銘、立法院前院長王金平會談。

朱立倫昨天與五人小組會面，與會人士轉述，朱立倫在會中表示，二○二○年除了總統大選，立委選舉也很重要，現在大家很在乎總統初選，但不要忘了很多立委參選人也很緊張，他近來走訪基層，很多人都說看不明白黨中央「二○二○選舉的總戰略到底是什麼」。曾永權聽完後雖僅表示這很重要，但並未多做解釋。

對韓國瑜凱道造勢稱要為中華民國「粉身碎骨」，郭台銘再加上「死而後已」四字，朱立倫表示，韓不需要粉身碎骨，郭也不要死而後已，中華民國在大家一起努力下，一定愈來愈好。

親朱人士表示，朱立倫之所以會有感而發，是因為前幾天去高屏地區，很多基層人士指出，看不出國民黨在二○二○年選舉的總戰略為何，國民黨是在野黨，應主動進攻民進黨，但現在除了罵蔡英文總統外，沒有其他動作。

藍亂哄哄 蔡民調就起來了

與會人士透露，朱立倫和五人小組也聊到，原本蔡總統的民調很低，但是國民黨內部就一直亂哄哄的，結果就讓蔡總統賺到，蔡總統的民調就起來了。

郭台銘：黑郭比卡韓嚴重

郭台銘昨天也公開向國民黨喊話，要黨中央重視團結的重要，他表示，現在「黑郭」比「卡韓」更多，而且黨內有一股莫名的勢力，黨中央在處理黨員團結的努力不夠，他一定要鄭重呼籲黨中央重視這件事。

王金平昨出席台師大校慶晚宴，針對郭台銘提到國民黨現在「黑郭比卡韓」嚴重說法，王金平表示，國民黨確實需要團結，大家應該用君子之爭的態度處理。