親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投脫鉤大選？
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
韓國瑜造勢不斷
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

村里長逗陣 郭台銘暢談AI、年改

2019-06-04 20:15台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

郭台銘4日出席全國里長聯誼會，有百位里長出席，郭台銘接受里長邀請擔任總會顧問。(...
郭台銘4日出席全國里長聯誼會，有百位里長出席，郭台銘接受里長邀請擔任總會顧問。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
分享
「我會把總會顧問的聘書掛在總統府！」國民黨總統參選人郭台銘4日與全國村里長360位代表會面，全國村里長聯誼總會長楊鑫坤邀請郭台銘擔任里長總會顧問。楊鑫坤表示，里長沒有黨派之分，盼總統候人能為地方服務，他也提出訴求要政府修地方制度法。

郭台銘表示，未來將增設免費專線，讓基層里長聲音直達總統府，現場響起熱烈掌聲。而談到目前里長面臨定位不明的問題，郭台銘表示，里長算公務員還是民代定位必須要清楚，否則便沒經費服務大眾。他認為里長月薪只有4萬5千元，如果是規模大的里，若不包含紅、白包的話，甚至連影印的紙錢和交通費都不夠。

談到村里發展，郭台銘也不忘打出政見，要推出AI村里。他認為里長最重要的工作應是與里民互動，他以犯罪防治為例，可利用大數據來觀察里內不正常的活動，警局就會少很多事情，里長也更能專注為里民服務。

「鄉親都很期待被郭董綁鞋帶！」高雄左營區的里長一番話引發台下一陣哄堂大笑，郭台銘彎腰幫基層服務的精神可佩，他說，里長不會做大事，做得都是小事，但把小事做好就不會有大事發生，郭台銘立即比出讚，並大喊「我認同！」

高雄左營區的里長也拋出年改問題，質疑退伍軍人投入半輩子在軍旅生涯，如今執政黨卻打著公平正義大砍年金，他問郭台銘對於年改的立場為何？郭台銘回應，他贊成年改，但要幫退役軍公教恢復尊嚴，「該給的要給。」郭台銘認為，年改是制度問題，基層的福利不能砍。

「村民比猴子還不如！」來自南投縣信義鄉自強村的村長表示，信義鄉土地大多都沒有權狀，因此天災時領不到政府補助，相較猴子都能受到保護而村民遇到農損卻無能為力。郭台銘表示，若當選總統將推動地方自治條例修法。

【更多精采內容，詳見

郭台銘年改猴子
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

5人小組明拜會韓國瑜郭台銘 吳敦義：徵詢手機民調等

2019-06-04 20:09

時間生變！韓國瑜與五人小組明上午10點會面取消

2019-06-04 18:53

影／稱韓國瑜不用粉身碎骨 朱立倫：共同努力、勿自己人打自己人

2019-06-04 17:12

影╱恢復18%？ 韓國瑜：沒講過的話別塞我嘴巴

2019-06-04 16:12

影／郭台銘籲黨團結 反擊賴清德又諷蔡英文

2019-06-04 16:08

郭台銘：黑郭卡韓謠言滿天飛 不利國民黨團結

2019-06-04 15:41

郭台銘：黨中央在處理黨員的團結上努力的不夠

2019-06-04 14:51

朱立倫沒聲量？ 新北國民黨團力挺選總統

2019-06-04 14:46

總統初選名單將公布 國民黨盼參選人6日前繳500萬

2019-06-04 14:39

2020總統大選 朱立倫：基層看不懂藍營總戰略

2019-06-04 14:30

五人小組拜會朱 朱：盼初選君子之爭

2019-06-04 14:07

朱立倫：大家都在說看不懂黨中央2020的總戰略

2019-06-04 12:35

會五人小組 朱立倫重申：我會讓自己變最強

2019-06-04 12:06

國民黨5人小組到高雄徵詢 韓國瑜兩地趕場

2019-06-04 11:56

明早10點在高市黨部 五人小組與韓國瑜見面

2019-06-04 11:46

國民黨五人小組拜訪新北市前市長朱立倫

2019-06-04 11:44

總統初選名單將公布 國民黨盼參選人6日前繳5百萬

2019-06-04 11:10

500萬元初選作業費 國民黨：最晚10日前交

2019-06-04 11:10

國民黨中央 今拜會朱立倫、郭台銘

2019-06-04 00:06

告知總統初選義務 國民黨五人小組明會郭台銘

2019-06-03 20:13

經濟部回應郭台銘：預判美中情勢 不會盲目樂觀

2019-06-03 19:53

國民黨提名小組明天會朱 5日見韓郭6日晤王

2019-06-03 19:34

邱毅：宋楚瑜比韓更強都被打敗 韓要好好分析宋案例

2019-06-03 19:24

中美貿易戰郭怪蔡沒方案 林濁水：自己都慌了還罵人

2019-06-03 19:16

郭台銘憂修昔底德陷阱已現 學者：不至於出現金融海嘯

2019-06-03 18:42

韓國瑜拚發財外交 張之豪：他這一題不及格

2019-06-03 18:28

新金融海嘯來襲？ 立委學者看法兩極

2019-06-03 18:04

談國民黨2020總統大選 周錫瑋：成功機率僅50%

2019-06-03 16:49

美中貿易戰 郭台銘：台灣不應偏向任一方

2019-06-03 16:46

穿著也PK！ kevin老師改造郭董 朱立倫透露將請他來幫忙

2019-06-03 16:23

郭台銘：政府還在用台商回流金額麻醉大眾

2019-06-03 16:07

郭台銘：第17個修昔底德陷阱出現 台海危機將重新定義

2019-06-03 15:17

吳子嘉連番爆料韓國瑜婚外情生子 北檢明傳喚吳說明

2019-06-03 15:15

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:11

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23
看更多

熱門文章

支持恢復18%？ 韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

2019-06-04 12:28

最新民調！吳子嘉：依民調顯示黃國昌「掛啦」

2019-06-04 11:00

偕獨派逼宮之後 李遠哲再連署要求蔡英文「知所進退」

2019-06-04 12:05

韓國瑜挾凱道氣勢轉戰花蓮造勢 他提「3不」直指不聰明

2019-06-04 10:03

蔡英文「三不會」嗆韓國瑜三不要 孫大千：喊爽的

2019-06-04 08:07

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

2019-06-04 19:04

韓國瑜主張取消年金改革挨批 藍議員挺：上一代沒欠我們

2019-06-04 11:54

我沒有拿果凍半分錢！沈富雄開十帖苦藥給韓國瑜

2019-06-04 14:36

記者會舞獅團紅布寫「中華台北」 蘇貞昌變臉怒斥

2019-06-04 11:58

輸了100個便當有感 李俊毅：阻擋韓流沒有用

2019-06-04 15:41

從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

2019-06-04 10:00

總統初選名單將公布 國民黨盼參選人6日前繳5百萬

2019-06-04 11:10

李遠哲逼退籲知所進退 張葉森：蔡英文可以休息了

2019-06-04 13:03

若執意二修公投法 曾銘宗：讓民進黨付出慘痛代價

2019-06-04 12:59

韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

2019-06-04 08:00

影╱恢復18%？ 韓國瑜：沒講過的話別塞我嘴巴

2019-06-04 16:12

韓國瑜凱道造勢成功 梁文傑：有機會「雙殺」

2019-06-04 13:26

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

2019-06-04 00:32

時間生變！韓國瑜與五人小組明上午10點會面取消

2019-06-04 18:53

韓家軍擠爆凱道造勢大會 韓國瑜憑什麼讓「紅衫軍」浪潮再現凱道？

2019-06-04 09:14

瓊瑤丈夫平鑫濤病逝 享耆壽91歲

2019-06-04 17:20

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

魏鳳和嗆「武統」 柯文哲：國防還是再加強一點

2019-06-04 15:06

賴清德贏蔡英文1%？趙少康：全代會可能啟動霸王條款

2019-06-04 11:43

賴清德點評對手…郭台銘應該先救鴻海

2019-06-04 00:20

一級嘴砲技術士：民進黨農會挫敗 讓韓國瑜翻身壯大

2019-06-04 09:16

蔡正元爆凱道挺韓是妙天張羅 網友：尷尬的是國民黨

2019-06-04 18:43

郭台銘：第17個「修昔底德陷阱」已現

2019-06-04 00:10

王浩宇遭爆有同性伴侶要提告 羅智強：做人厚道點好！

2019-06-04 12:35

韓國瑜周六花蓮造勢大會 議員公布鐵公路聯運計畫

2019-06-04 12:13

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

2019-06-04 00:38

國民黨5人小組到高雄徵詢 韓國瑜兩地趕場

2019-06-04 11:56

新潮流立委發文「唯一支持賴清德」 隔天一早急刪文

2019-06-04 12:21

我喜歡黃國昌嗎？ 王浩宇po文「拜託大家」引熱議

2019-06-04 14:52

【重磅快評】籲小英知進退 李遠哲們把台獨金孫寵過頭

2019-06-04 17:46

凱道造勢雖震撼 沈富雄仍開十帖苦藥給韓國瑜

2019-06-04 13:30

承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54

柯文哲：若一國兩制比照香港 台上講台下跑光

2019-06-04 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top