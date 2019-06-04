村里長逗陣 郭台銘暢談AI、年改

2019-06-04 20:15 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



郭台銘4日出席全國里長聯誼會，有百位里長出席，郭台銘接受里長邀請擔任總會顧問。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 「我會把總會顧問的聘書掛在總統府！」國民黨總統參選人郭台銘4日與全國村里長360位代表會面，全國村里長聯誼總會長楊鑫坤邀請郭台銘擔任里長總會顧問。楊鑫坤表示，里長沒有黨派之分，盼總統候人能為地方服務，他也提出訴求要政府修地方制度法。

郭台銘表示，未來將增設免費專線，讓基層里長聲音直達總統府，現場響起熱烈掌聲。而談到目前里長面臨定位不明的問題，郭台銘表示，里長算公務員還是民代定位必須要清楚，否則便沒經費服務大眾。他認為里長月薪只有4萬5千元，如果是規模大的里，若不包含紅、白包的話，甚至連影印的紙錢和交通費都不夠。

談到村里發展，郭台銘也不忘打出政見，要推出AI村里。他認為里長最重要的工作應是與里民互動，他以犯罪防治為例，可利用大數據來觀察里內不正常的活動，警局就會少很多事情，里長也更能專注為里民服務。

「鄉親都很期待被郭董綁鞋帶！」高雄左營區的里長一番話引發台下一陣哄堂大笑，郭台銘彎腰幫基層服務的精神可佩，他說，里長不會做大事，做得都是小事，但把小事做好就不會有大事發生，郭台銘立即比出讚，並大喊「我認同！」

高雄左營區的里長也拋出年改問題，質疑退伍軍人投入半輩子在軍旅生涯，如今執政黨卻打著公平正義大砍年金，他問郭台銘對於年改的立場為何？郭台銘回應，他贊成年改，但要幫退役軍公教恢復尊嚴，「該給的要給。」郭台銘認為，年改是制度問題，基層的福利不能砍。

「村民比猴子還不如！」來自南投縣信義鄉自強村的村長表示，信義鄉土地大多都沒有權狀，因此天災時領不到政府補助，相較猴子都能受到保護而村民遇到農損卻無能為力。郭台銘表示，若當選總統將推動地方自治條例修法。

【更多精采內容，詳見 】