五人小組拜會朱 朱：盼初選君子之爭

2019-06-04 14:07 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「候選人彼此在初選不要傷和氣！」國民黨初選協調5人小組4日與前新北市長朱立倫會面。朱立倫會後受訪時表示，候選人在初選時不傷和氣，才可以選出最強的候選人，讓國民黨團結並贏得2020總統大選。副主席曾永權也說，雙方談得非常愉快。

初選是君子之爭

朱立倫說，他會在初選努力爭取選民支持，而初選的最終目標就是要讓國民黨推出最強的候選人迎戰2020總統大選。他呼籲其他候選人，在初選時以君子之爭的心態，和氣地進行整個初選流程，不要黨內互相攻擊，初選是比好，不是比爛。

曾永權表示，黨中央確定6月10日確定參加候選人名單，之後就會開始跟候選人進行協調，預計6月25日、 6月29日及7月3日分別在南、中、北舉辦電視政見會，並在7月5日到15日會進行民調，最後7月28日全代會決定國民黨總統候選人。

黨會配合所有參選人

協調小組原本預計4日跟鴻海董事長郭台銘見面，但因事取消。國民黨副主席曾永權受訪時表示，黨中央都是配合參選人的行程，由於郭台銘最近行程漸多，黨中央為了參選人權益都會盡力配合。當媒體問到，是否因為郭董堅持納入手機民調而改變初選方法嗎？曾永權回說，會跟郭董見面後再討論，但目前還是採用中常會通過的特別辦法。

針對韓國瑜造勢後對國民黨的影響，國民黨組發會主委李哲華受訪時則說，黨中央就是讓參選人良性競爭，並沒有要抵制任何人。而且造勢當天很多中常委等黨職人員參加，沒有分化任何人的可能。他更用NBA球賽比喻，現在國民黨就像是有很多明星球員參賽，但要經過教練篩選後，才曉得哪個球員適合打哪個位置。

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