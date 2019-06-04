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國民黨中央 今拜會朱立倫、郭台銘

2019-06-04 00:06聯合報 記者謝梅芬、鄭媁／連線報導

國民黨中央近日啟動與黨內各總統參選人會面。 圖／聯合報系資料照片
國民黨中央近日啟動與黨內各總統參選人會面。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜在凱道提出「發財外交」，韓國瑜昨天下午參加高雄市珍珠小棧成立時，再次說明大使館等外交單位要把友邦的情感弄好外，最重要的是發展經貿的任務。

他認為，每個駐外使館都該有衝經濟的任務，過去撒錢，友邦來不停撒錢，被笑「凱子外交」，現在要轉化過來，用經貿當重心，外交一樣可以做發財外交，「只是用這個舉例，這沒有抄不抄誰的問題，只要對中華民國有利的，大家都認同韓國瑜的想法，我都接受！」

至於外界認為國民黨已分成「國瑜黨」與郭台銘的「郭台黨」粉絲分裂，韓國瑜說，其實不會，二○二○年絕對是中華民國生死保衛戰，過去三年各行各業士農工商都過得非常辛苦，然後中華民國兩岸關係急遽冷凍、對撞的話，「這是非常可怕的」。

國民黨中央近日啟動與黨內各總統參選人會面，今天將陸續拜會新北市前市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘，並於明天拜會韓國瑜，國民黨立委王金平則安排在周四，預計本周完成所有徵詢。

國民黨總統候選人將於七月廿八日全國黨代表大會中正式提名，由國民黨副主席郝龍斌、曾永權等人組成的提名協調五人小組啟動拜會黨內各總統參選人，日前已完成與前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中會面。

韓國瑜國民黨郭台銘朱立倫總統大選

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