新金融海嘯來襲？ 立委學者看法兩極

2019-06-03 18:04 台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導



郭台銘強調比金融風暴更大的風暴即將襲來，但藍綠間看法仍相當分歧。 台灣醒報 分享 facebook

「我沒有看到這方面的證據！」民進黨立委郭國文表示，郭台銘提及的「比金融海嘯更大的海嘯正在襲來」，並未提出相關證據，他對目前的經濟前景感到樂觀。淡江大學財金系教授聶建中表示認同郭台銘的說法，新一波危機正在展開；前親民黨立委、知名財金學者李桐豪也認為郭台銘丟出一個警示球，值得經濟部、國發會及政治人物嚴肅面對。

鴻海集團董事長郭台銘日前提及，因中美貿易戰升溫，中國大陸國務院發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，態度強硬，世界經濟將會在數月、甚至數周內產生急遽變化，「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨。」他呼籲總統府應趕快召集國安會議，商討因應方案，「而不是天天用文青體發文取暖討拍。」

郭國文：衝擊不大

成大政經所博士的立委郭國文對此指出，郭台銘的這段話「像是咒語一樣」，因為他沒有看到郭提出任何根據，而據他觀察的政府各項景氣預測數字，以及台商回流的景況，都顯示經濟前景相當樂觀，他指出，中美貿易戰對中方衝擊較大，台商已採取措施躲避風險，對台灣而言「衝擊應該不大」。

聶建中卻認為，郭台銘充份表現對世界經濟的宏觀洞察力，中美之間忽硬的談判態勢，演變至今已經非常嚴重，美國劍指華為要將5G斷根，美中之間敵對態勢已經非常明顯，台商資金產業回流，光是移轉成本就已經是很重的傷害，國際貿易流通預期將會停滯，對台灣與其他週邊小國必有影響，因此他贊成郭台銘的看法。

李桐豪：速找出對策

「郭台銘丟出一個警示球，這是個很好的總統選舉辯論題目。」李桐豪說，每位總統參選人都提出要以經濟為先，這議題就很值得各方重視，特別是經濟部、國發會，應嚴肅評估，找出具體的因應策略。

他強調，郭台銘提出一個台美中三方非常重要的議題，在中美貿易戰升溫之際，台商的產業供應鏈應該如何調整、適應，這是一個持續而不單純的問題，不宜用「促使台商回流」這種概括性的說法來面對，美國不僅對中國，對韓國、日本甚至歐盟，都祭出關稅武器，台灣應即早研商因應對策，對不同的產業別做出妥善規劃。

【更多精采內容，詳見 】