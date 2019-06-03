陸再發白皮書轟美 郭台銘示警：更大金融海嘯將來臨

鴻海董事長郭台銘昨表示「比金融海嘯更大的海嘯將來臨」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

美中貿易戰增溫，大陸國務院昨發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，高調批評美方出爾反爾、得寸進尺、不講誠信，並指因美方堅持在協議中寫入涉及中國主權事務等，導致談判受挫。爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘示警，世界經濟將會在數月、甚至數周內產生急遽變化，「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨。」

「我若是總統會召開國安會議」

郭台銘說，「我今天若不當總裁，而是總統，我會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍」。

總統府發言人丁允恭表示，對於美中最新貿易情勢以及全球經濟可能因此受到的衝擊，蔡英文總統與政府正高度關注並全面掌握各項新情勢的發展；面對可能的情勢變化，政府正全力做好股匯市、民生經濟的穩定確保及協助產業有效因應，請國人放心。

陸白皮書提貿易戰停火三前提

大陸昨天發布的白皮書是繼去年九月廿四日「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書後，闡明中方對中美貿易戰立場的第二份白皮書，白皮書提出貿易戰停火的三大前提，取消全部加徵關稅、採購要符合實際以及協議文本要符合雙方利益等。

這份長達八千三百字的白皮書闡明，對於兩國經貿分歧和摩擦，中方願意採取合作的方式加以解決，推動達成互利雙贏的協議。但合作是有原則的、磋商是有底線的，在涉及核心利益的重大原則問題上，中方絕不會讓步。對於貿易戰，「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」，這個態度一直沒變。「談，大門敞開；打，奉陪到底。」

大陸國務院昨天發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書。 （新華社） 分享 facebook

再不踩煞車…不敢想衝擊多大

對於這份白皮書，郭台銘昨天在南門市場受訪表示他很關注此事，他說，世界的經濟將會在數月，甚至數周內產生急遽變化，影響不只是製造業、工業，影響到的是股價、匯率、中小企業，甚至將來的消費經濟。郭台銘表示，他昨早六點起床，打了好幾通電話到美國、到日本，打給鴻海的客戶和供應商，打給認識的經濟、金融學家，大家的看法都很悲觀。他表示，美中雙方若再不踩煞車，未來的衝擊會有多大，他不敢多想，身為一個經濟老船長，他預先看到這問題，所以他要再次呼籲蔡總統：「別對我的肺腑之言充耳不聞，別對逐漸浮現的風險視而不見。」

不少業者已經反映拿不到訂單

郭台銘說，他看到中美貿易大戰愈演愈烈，科技戰爭也同時上演。台灣不能置身事外，對中美經濟貿易產生的嚴重性才剛開始，台灣要重視這個問題。他最近與很多中小企業座談，不少業者反映拿不到訂單，當很多企業開始拿不到訂單時，這個問題嚴重性就已超出大家的預估與想像。