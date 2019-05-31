新聞眼／網內互打免錢？韓流+台風 最怕共伴向下

2019-05-31 01:11 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



北郭南韓若能聯手進而產生相乘的共伴效應，對國民黨選情是一大利多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選，郭台銘、韓國瑜兩強相爭，黨內原期待的是「雙保險」，因為目前郭、韓的民調都領先民進黨及柯文哲，但初選只能有一人勝出，郭、韓陣營的分化、對立情勢，確已愈來愈激烈，雙方若以為網內互打不用錢，衝突升高到有你無我，任誰初選出線，大選選情都堪憂。

郭韓參選，原本應是一盤雙保險的好棋，兩人民調都超過大選的可能對手，且兩人互補性極高，北郭南韓若能聯手進而產生相乘的共伴效應，對明年立委選情更是一大利多，搶下國會過半席次的全面執政機率更高。

但從郭台銘宣布參加初選開始，郭、韓就無互信，韓認定有人背後開槍，在眾人勸說下仍執意發表五點聲明，衝擊民調。明天凱道的挺韓造勢，韓國瑜能否重回之前聲勢，韓流效應還在不在，將是重要觀察指標。

郭台銘參選，藍營原本都懷疑郭是不是玩真的，但郭的參選意志及非贏不可的決心，已無庸置疑，在鴻海王國的加持下，郭的參選聲勢相當驚人，儘管競選班底還未全部到齊，但從競選行程規畫、網路、廣告、媒體到後援會，加上各種合縱連橫動作，目的除了吸納非韓的力量，更已將初選打成挺韓、反韓的對決。

從黨內高層內部會議、黃復興新聞稿，到立院黨團的共同聲明，一再呼籲黨內面對總統初選要保持中立，選後才可能團結。黨內民調更顯示，打韓的結果，韓的民調固然下降，但郭並未因此受惠，且連國民黨的支持度都跟著掉，最後得利的是柯文哲，內部分析也顯示，韓粉一旦轉向，得利的同樣是柯。

從年初至今的黨內相爭軌跡觀察，初選勝出，大選之路恐未必就一帆風順，在權力的算計上，郭、韓聯手恐都不是對手，「共伴」是共同往上還是共同向下，雙方陣營在互打之餘，更要深思後果。