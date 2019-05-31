凱道挺韓國瑜 衝15萬人

韓國瑜昨天為愛河龍舟賽進行龍舟點睛儀式。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓粉明天聚集凱道，為高雄市長韓國瑜營造總統初選氣勢，「力挺韓國瑜參選總統中和後援會」會長、新北市議員邱烽堯表示，原本預計十萬人參加，但連日人數持續增加，估計當天有十五萬人參與。

邱烽堯表示，當天各企業、宗教、社團與自發性韓粉共數十個團體都會到場；一些行動不便年長者希望後援會能提供車輛前往，他表示，為避免衍生走路工與違反選罷法等情形，請民眾自行前往。

前中和市長邱垂益與新北市議員邱烽堯（右一）昨天發表聲明，不管韓的聲勢如何起落，兩人挺韓到底。 圖／邱烽堯提供 分享 facebook

邱烽堯的父親、前中和市長邱垂益說，這段期間滅韓動作不斷，黨內外對韓國瑜抹黑攻擊言論紛至沓來，韓粉都相當著急。原本打算只在北部造勢挺韓，但各地挺韓人士也想辦，為避免分散力量，才決定共同籌辦台北、台中及高雄各一場大型造勢活動，營造過去高雄三山造勢能量，把韓國瑜送進總統府。

台中市立委沈智慧表示，許多民眾希望包車一起北上，目前已召集五十輛遊覽車，有人贊助遊覽車、便當或瓶裝水。

不少花蓮民眾連日來也串連集結，包括婦女、青工等社團，及村里長、農會系統，目標是四十輛遊覽車。桃園市議員黃敬平自掏腰包包二輛遊覽車北上，他說，前陣子打韓、黑韓消息不斷，讓人看不下去，這次是自發性行動，不會有餐飲便當招待，頂多供應礦泉水。

被指有私生女 韓國瑜：委託律師提告

近來美麗島電子報董事長吳子嘉屢針對韓國瑜爆料，最新的爆料則是指韓有私生女。韓國瑜昨晚表示，這種爆料讓他沒辦法再忍，不只是要終止他的政治生涯，也是對他人格與家庭的摧毀，已委託律師提告；他也質疑吳在六一造勢前爆料，是為打擊挺韓者信心，痛批政治企圖太明顯。