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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

兩岸需新共識 王金平：換老師當總統

2019-05-30 17:07台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

該換台師大的人當總統了！國民黨總統參選人王金平30日上廣播接受郝龍斌專訪，王金平提到，自己畢業於台師大，過去總統都是出自台大，現在應輪到台師大出總統了。談到兩岸議題，王金平表示，若要拋棄九二共識，則需要與中國談出新共識，以化解兩岸緊張的局勢。

曾任感化學校老師

王金平表示，台師大學生有優良的傳統，就是謹遵校訓「誠正勤樸」，培育出好的師資及好的人格，過去總統都是出自台大，現在應輪到台師大出總統了。郝龍斌則笑說，不只出自同一個學校，還都是同出一系！王金平也透漏露，擔任教師的期間教過尹衍樑。

郝龍斌提到，潤泰集團總裁尹衍樑拿到博士學位時，曾對王金平行三跪九叩謝師禮？王金平笑說，尹衍樑有對他拜兩三拜，但沒有三跪九叩。他透露，曾任教的進德中學過去是一所少年感化學校，尹衍樑有次和人打架，被劃傷十幾公分的傷口，他為尹衍樑包紮，尹衍樑因此受到感化，從此承諾奮發向上。

兩岸差距拉大

台獨是假議題？」郝龍斌提到，王金平日前與國台辦劉結一會面時曾這樣說，王金平也再次重申，台獨根本不可行。他說，美國和中國都不會同意，且若可行，現今連蔡政府全面執政也不敢台獨，所以他認為台獨是假議題。但他強調，台獨雖是假議題，但台灣面對中國是真壓力。

王拋兩岸新共識

針對兩岸問題，王金平表示，受到中國施壓影響，我國3年內斷了5個邦交國，國際組織的參與如WHA，即便美、日、德、法都幫我國聲援仍無效。他也提到，兩岸關係攸關台灣對外發展，台灣產業在國際上沒有獲得公平競爭造成產業出走，他認為，兩岸關係若無解，台灣的前途在哪？

「綠營不要九二共識，但兩岸要有新共識」。台灣現階段面臨兩大問題，除了對內面臨社會不安定、意識形態互鬥的問題，對外有面臨國際發展空間受阻。王金平表示，他參選總統將積極解決兩岸問題，希望兩岸和諧安定，與中國談好兩岸新的定位，讓兩岸問題有解，同時也能維護台灣主權。

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