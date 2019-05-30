張麗善喊「一家人！」 雲林泛藍議員表態挺韓

雲林縣縣長張麗善（右六）、議會議長沈宗隆（右五）昨天與泛藍廿多名議員公開支持韓國瑜參選總統，並號召多個鄉鎮市長及代表會聲援。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣議會議長沈宗隆昨天與韓國瑜妻舅、議員李明哲等泛藍廿多名議員，在議會總質詢時表態支持高雄市長韓國瑜參選總統；雲林縣長張麗善備詢時也明確稱「韓國瑜是家人，我支持我的家人，無庸置疑」。

張榮味家族長期與立法院前院長王金平關係良好，在王金平也參加國民黨總統初選下，張麗善昨天的表態，備受關注。張麗善說，韓國瑜是家人，「在朋友與家人之間，我選擇支持家人」，韓國瑜現在不斷遭到抹黑，身為家人應該雪中送炭，呼籲大家一起支持雲林女婿。

前立委張嘉郡受訪時說，爸爸張榮味與王金平私交很好，兩人至今仍有互動，相信這件事不會影響兩人友誼。她說，韓國瑜說出庶民心聲，「我們要庶民總統，期待他當選總統，能以雲林為中心。」

張麗善也強調，公開表態是站在雲林鄉親立場，雲林女兒支持雲林女婿天經地義，六月一日造勢活動會盡量挪出時間參加，給韓國瑜送上溫暖，讓他更有勇氣、有信心勇往直前，「黨內總統參選人都是我尊敬的大哥及黨內同志，他們應該能體諒，他們來雲林縣，我一定以禮相待」。

不過，對泛藍陣營大動作在議會總質詢時發表挺韓聲明，民進黨籍縣議員邱世文表示，利用議會總質詢時間表達確實不妥。

另外，挺韓團體六月一日下午在總統府前舉辦「庶民總統團結台灣、決戰二○二○贏回台灣」全國大會師活動，台北市議員王鴻薇等人昨公布當天活動背心和旗幟，強調現場穿藍色背心就是工作人員，紅色背心是自發性韓粉團體代表，預計動員十萬人，重現韓國瑜競選市長時「三山造勢」場景。

王鴻薇等人說，這次地點在總統府前博愛特區，不適合設攤，但未來在台中、高雄和東部的大會，預料可以設攤。