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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

專訪／王金平：台灣2大危機 只有我才能解決困局

2019-05-28 14:32聯合晚報 記者劉宛琳張文馨蔡晉宇／台北報導

專訪立法院前院長王金平。 記者陳柏亨／攝影
專訪立法院前院長王金平。 記者陳柏亨／攝影
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「國內不安定、兩岸不穩定」

參加國民黨總統初選的國民黨王金平接受本報專訪，他表示，台灣有兩大危機，國內不安定、兩岸不穩定。他會先建立國內共識，再去跟中國大陸談，他強調，「我一向以維護中華民國主權為己任，誰都不會相信我去賣台」，只有他來當總統，才能解決這些困局，台灣沒有第二人做得到。

「民進黨政府做好，我根本就不會想選！」他說，因為民進黨種種政策造成藍綠對立、政黨互鬥、世代撕裂，勞資和族群也對立。

王金平說，除解決國內對立問題，再來就是要兩岸穩定和平，馬英九時代有九二共識，創造出一個模糊空間，但現在民進黨連九二共識都不要，兩岸不相往來，台灣被大陸打壓的越嚴重；可是台灣要靠美國，就變成美國一顆棋子，所以應該台美、台日、兩岸都要做平衡。

王金平指出，兩岸要是沒穩定和平，會帶來五大問題。第一，外交關係一直被斷；第二，國際組織不能參與；第三，區域經濟組織無法參與；第四，雙邊自由貿易協定沒辦法簽署；第五，兩岸雙邊貿易協定不簽，關稅障礙永遠存在。

王金平說，他維護中華民國憲法，但兩岸主權都有重疊，所以兩岸要「對等尊嚴」坐下來談，他堅持中華民國國號不能改、中華民國憲法不可廢，中國國民黨黨黨名不能改，最起碼在形式上要平起平坐。

王金平說，要先在國內建立共識，談出一個兩岸共同能接受的定位新名詞，既然國內已有共識，就沒有賣台的問題。

王金平九二共識自由貿易總統大選
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