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有人挺郭黑韓？韓國瑜：盼五人小組超然公正

2019-05-27 13:42聯合晚報 記者蔡孟妤吳淑君／高雄報導

國民黨將派五人小組向各總統擬參選人徵詢意願，傳五人小組有人挺郭黑韓，高市長韓國瑜今說，希望五人小組超然公正，如果來問他，他會說「Yes，I Do」，如果經評估不來問，有特定支持參選人，他也沒意見，他一切都是被動。

傳國民黨五人小組有人挺郭黑韓，韓國瑜上午在議會受訪時說，「我希望他們能超然公正，那如果來問我，我會說『Yes，I do』，如果他們經過評估，他們不來問，他們有特定參選人，我沒有意見，我一切都是被動，包括6月1日活動和五人小組我都是被動。」

另韓國瑜6月1日到凱道參加誓師大會，傳背後的籌備者是妙天禪師，韓國瑜今上午受訪表示，有很多團體，妙天禪師是其中之一，他是被動接受邀請，對所有團體都非常感謝。

朱：大造勢勞民傷財

面對韓國瑜將在6月1日北上出席首場大型造勢活動，盼重現三山造勢狂潮，新北市前市長朱立倫今天說，大造勢勞民傷財，現在黨內初選，大家黨內同志不需如此。

藍：7月28日公布提名

【記者劉宛琳／台北報導】國民黨副主席曾永權、郝龍斌和組發會主委李哲華的中央提名協調小組，明天將拜會孫文學校校長張亞中，說明總統初選的作業模式和時程，並徵詢參選人意見。由於5月底將屆，對於目前是否有收到總統初選作業費500萬，曾永權笑稱不知道。

曾永權上午於國民黨部1樓張貼公告「中國國民黨第二十屆第三次全國代表大會公告」相關事項，將於7月28日上午9時30分至下午3時40分於新北市板橋體育館通過第15任總統、副總統選舉本黨提名人，同時與第十屆立法委員提名人進行聯合造勢。

韓國瑜國民黨總統大選
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