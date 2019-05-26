館長轟韓國瑜「騙子」 表態2020只挺國民黨這些人

2019-05-26 19:22 聯合新聞網 綜合報導



新北市長侯友宜認為館長陳之漢「臉黑黑，心白白」，有江湖氣息卻未必是壞人。 圖／擷自侯友宜粉絲頁 分享 facebook

網紅「館長」近日人紅是非多，不僅和韓粉槓上、還被指有前科，近期則為過去公開挺韓國瑜道歉，並在直播抨擊韓國瑜6月1日的「韓粉全國大會師」活動，指「想看誰要在凱道上支持一個騙子」，接著話鋒一轉，表示2020要讓國民黨內的年輕人有發揮空間，並點名應該支持國民黨立委蔣萬安，認為「讓國民黨變年輕人的黨，台灣就有希望」。

同婚專法歷經波折後已於5月24日上路，然而有反同國民黨立委揚言若明年成為立院多數黨，就要將法條「改回來」，館長直言「你回不來了」，指國民黨類似的操作已得不到年輕人的選票。他並舉例國民黨連續兩次拿不下北市，就是因為忽略年輕人的聲音、以及年輕人所關心的議題。館長認為，國民黨若再不重視年輕人的意見，只會讓黨走下坡。

館長呼籲各黨推派代表應該「讓年輕人出來」，而年輕的選民也應該主動關心政治，並直言要改變恐同立委的方式就是「讓他們下來」。他批國民黨2016年敗選教訓學不夠，即便是2018年大獲全勝仍沒有體察民意，並希望能邀請時代力量立委黃國昌、無黨籍立委邱威傑、國民黨立委蔣萬安等年輕立委直播，聽聽年輕立委的想法。

館長左打韓國瑜是騙子、右批他用念經回應質疑，並暗示若台灣只有郭台銘、韓國瑜出來參選，他毫不猶豫會投前者，但若加上其他黨的參選人，自己絕對不會支持國民黨。館長批國民黨執政後「不會好好講話」，並籲各黨應讓年輕人主導政壇，而年輕選民也應多關心政治。