韓粉太虛、柯P沒有組織 楊秋興：郭台銘出線必勝

2019-05-25 09:31 聯合新聞網 綜合報導



前高雄縣長楊秋興。報系資料照片 分享 facebook

前高雄縣長楊秋興力挺鴻海董事長郭台銘參選總統，直言台灣不需要太多政治人物，應由經濟領域人選帶領台灣。他日前接受專訪時被問及郭台銘最大對手為誰，他分析「韓粉是虛的、柯文哲沒有組織」，因此仍是認為郭台銘可以勝出。

前高雄縣長楊秋興去年為高雄市長韓國瑜輔選，但對於韓國瑜表態選總統並不滿意，他日前表示「不支持韓國瑜參選總統，應先把高雄市長做好」，甚至說「如果當時知道韓國瑜要選總統，連市長都不會支持韓」。

楊秋興表示，台灣其實不需要那麼多的政治人物，問題在經濟，應由經濟領域人選帶領台灣，而最恰當的人選就是郭台銘。他也說，他早就在拱郭台銘選總統，終於現在有這個機會，盼台灣選出真正能讓經濟發展的總統人選。

而楊秋興日前接受《ETtoday東森新聞雲》專訪，被問及郭台銘的最大對手會是誰，他表示，韓國瑜民調雖然高，但不一定會贏，而且「韓粉是虛的」，有一部分是深藍鐵粉，另一部分則是民進黨養的網軍，專門用來攪局。

楊秋興說，國民黨根本為了韓國瑜參選而「量身打造」，「在我看來，國民黨中央黨部處處在依附韓粉，如果由我做決策的話、就是你不來登記就沒了」。

另一大對手則是台北市長柯文哲，雖然柯文哲聲望高，但柯文哲沒有組織，反觀國民黨、民進黨都有縣市市長、立委席位，柯文哲卻沒有，打起組織戰時贏面也不大，楊秋興直言「只要郭董出線，我覺得他會贏」。