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唐湘龍：韓國瑜想選總統 2019台灣政治最不幸的事

2019-05-23 10:58聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜表態願意參加國民黨內部初選後，隨之而來的討論不斷。除了分析國民黨各候選人的人氣外，韓國瑜參選的正當性也成為話題。日前資深媒體人唐湘龍在談話節目中表示，「2019台灣政治最不幸的事，就是韓國瑜居然想要選總統。」

資深媒體人唐湘龍日前在「少康戰情室」中表示，2019台灣政治上最不幸的事就是韓國...
資深媒體人唐湘龍日前在「少康戰情室」中表示，2019台灣政治上最不幸的事就是韓國瑜要選總統。圖擷自 YouTube: 少康戰情室
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韓國瑜以一句「Yes, I do」回應參選議題後雖然讓韓粉們激動萬分，但民調顯示他的支持率已經開始下滑。唐湘龍21日在「少康戰情室」節目中表示，失去了制霸的支持率之後，韓國瑜以及他的支持者自都該好好思考他參選的正當性。

他分析當幾個月前郭台銘還沒宣佈參選，而朱立倫看起來不夠穩的狀態下，當時支持率極高的韓國瑜被推出來參選還具有某種正當性。如今民調下滑，民眾熱度消退的很快，「國民黨不是沒有其他選擇」。在支持度不如以往的情況下韓國瑜的參選失去了正當性，並舉例「你現在跟一個女生說 I do，可是你在半年之前才對了另一個女生說了 I do」，這個承諾有任何意義嗎？

唐湘龍認為國民黨在此時拱2020就是要韓國瑜出來選總統，之後每個國民黨的政治人物，包括國民黨在內都得留意「以後誰還相信你國民黨」、「誰還相信你的政治人物做的政治承諾」，以後誰說「我當選了以後一定做到底」還有人會相信嗎。唐也說，「2019年我覺得台灣政治最不幸的事情，就是韓國瑜竟然想要選總統。而韓國瑜的人氣下滑，是2019年國民黨最不幸的事」。

雖然高雄市長韓國瑜近來聲量和民調有下跌趨勢，但他已表態參加國民黨總統初選，讓韓粉氣勢大增，稍早決定六月十五日在台中舉辦挺韓誓師大會，重燃韓粉熱情，據了解，韓國瑜已答應當天出席。

韓國瑜民調朱立倫郭台銘總統大選

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