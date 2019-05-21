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想保持高聲勢選總統 她分析韓國瑜終究得靠這一步

2019-05-21 10:29聯合新聞網 綜合報導

上週韓國瑜以「Yes, I do」表態願意參與國民黨初選後，雖然振奮了許多韓迷，昨日公佈的民調數字卻顯示他的聲勢已不如以往。聯合報昨日的選情調查顯示韓的支持率已下滑，桃園市議員謝美英認為這表示選民已從情感面回歸理性面，韓國瑜若想維持自己的聲量，還是要拿出真本事。

高雄市長韓國瑜（圖）表示，國民黨不團結，柯文哲民調就會往上。 記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜（圖）表示，國民黨不團結，柯文哲民調就會往上。 記者謝梅芬／攝影
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聯合報5月20日的民調結果，韓國瑜與郭台銘無論綠色陣營的對手為蔡英文或賴清德，都還能保持領先，但目前還沒宣佈參選的柯文哲支持度已開始爬升，領先韓與郭，翻轉了先前國民黨只要派出韓國瑜，就能穩贏白與綠的民調結果。若在柯文哲不參選的情況下，郭台銘的勝選幅度也超越了韓國瑜，顯示支持度上升。

據「中評社」報導，謝美英分析初選拖久對韓國瑜的選情有不利的影響。她認為韓以往的高民調是因為剛選上高雄市長，民眾情緒仍然激動，當年蔡英文與馬英九剛上任時也呈現一樣的狀況，但聲勢一但爬到頂點，就是下滑的開始，先前韓國瑜在高雄市議會接受質詢的表現，讓許多選民開始拾回理性，開始評估韓的行政能力。

謝美英認為，韓國瑜若想保持民調維持在高點，應該要趁著氣勢旺的時候「直接宣佈參選」，拉抬勝選氣勢，在施政方面也應該拿出真本事，向選民證明自己的能力。

韓國瑜民調柯文哲郭台銘蔡英文

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