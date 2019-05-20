遠見專訪／兒稱他是偉人型父親 郭台銘：我要做大破大立的總統

2019-05-20 13:12 聯合新聞網 文章提供／遠見



國民黨總統黨內初選參選人郭台銘。 圖片提供／遠見 分享 facebook

5月17日下午，國民黨總統黨內初選參選人郭台銘，結束三天的花東下鄉行程，回到台北。五點左右一回到家，原本要接受《遠見》採訪的他，跟《遠見》團隊商議，可否讓他先帶十歲大的女兒妞妞，先爬象山？

自從4月17日在國民黨領取榮譽黨證並宣布參加總統初選以來，郭台銘律己甚嚴，只要人在台北，再忙，每天傍晚都要爬住家附近的象山，並由大女兒跟著他，原因是：「運動很重要，我現在要參選，必須保持體能，才能走長遠的路。」而且他要抓緊任何時間跟親子互動，因此女兒總隨行。

《遠見雜誌》同仁一聽到郭董要先爬象山，馬上出動包含記者、平面攝影、影視錄影共六人陪同。但一開始，郭董身邊幕僚個個露出「大大不可」的表情，原因是「董事長爬的很快，你們跟不上」「會流很多汗」「你們鞋子不對」等等，害怕記者們吃苦了。但《遠見》同仁工作第一，儘管每個人當天都不是穿運動鞋，仍決定隨行，跟他一起爬上山頂。

只見郭董腳力很快，低著頭，右手牽著女兒的手，順著階梯往上爬，不到15分鐘就登頂了，滿身大汗。這正是他要的效果。大汗淋漓後，回家沖個澡，是他最享受的，讓他晚上精神大好，還可持續工作到半夜。

當天爬象山的過程，《遠見》記者觀察到，由於他快腳往上爬，每每讓身邊的登山客在他身後驚訝的交頭接耳：「剛剛那個好像是郭台銘？」但說這話時，郭董早已遙遙在前了。直到登頂後，郭董才停下來，這時眾多粉絲認出他來，紛紛搶著合照，儼然變成一場粉絲見面會。

為了方便照顧媽媽，郭台銘在住家大樓買下一戶位在一樓的住家，由於90多歲高齡的媽媽，進出都得坐輪椅，不太方便出門洗頭、剪髮，太太曾馨瑩還特別在住家內布置了一間洗頭理髮室，找專人在家裡幫媽媽整理頭髮。如今，由於郭董宣布參加總統初選，經常要上鏡頭，也經常使用媽媽的洗髮間。

爬完象山後，他特別開放《遠見》進去拍這間洗髮間，他邊看著電視新聞上播放自己的新聞，邊讓人整理髮型。郭台銘強調：「這間本來是弄給媽媽用的，現在變成我也常用了。」此時，太太曾馨瑩在一旁，像是他的造型師，會幫他打點穿著，使得這住家，儼然像競選總部了！

自從宣布參選以來，不管走到哪裡，郭台銘總會被不少人問，明明日子過得好好的，是台灣最成功的企業家，為什麼要參選總統？

這個問題，《遠見》也問了郭台銘的長子、三創數位董事長郭守正。最近郭台銘到各地參訪行程愈來愈多，郭守正經常隨行，低調默默在一角掌控狀況。問他身為兒子，是否也對父親的參選決定，感到不解？對此，郭守正表示，其實他從小就覺父親跟一般人不一樣，是「偉人型的父親」，「我從小就知道他一直憂國憂民，所以他選擇參選總統，我並不意外。」

郭台銘一家，目前四代同堂，家教依然甚嚴，他更是出了名的孝子。訪問空檔，郭台銘從手機裡播放了一段去年10月18日他過生日時家人拍的影片。影片裡，郭台銘恭敬的跪在媽媽前面，接下媽媽花了好幾個月打的一條圍巾生日禮物，郭董還要媽媽親自幫他圍在脖子上。之後他向媽媽行三次跪拜禮。當天，郭台銘的表姐、台積電創辦董事長張忠謀夫人張淑芬與張忠謀也都在場。郭台銘說，在他們家，晚輩向長輩收禮物、收紅包都得跪拜。他的兒孫收他的禮物，一樣要向他跪拜。這個傳統沒有因為時代變遷而消失，令人印象深刻。

投入總統參選以來，郭台銘已馬不停蹄的走訪各縣市，從台中、到花東、再到雲林。他的心路歷程和轉變如何？下鄉後又看到怎樣不一樣的台灣？在兩個小時的《遠見》專訪中，他詳細分享他的整體戰略，有感性、有理性、也有霸氣，更多的是對台灣未來的憂心。

他說到，今年4月10日在日本皇居賞櫻花散步時，他一方面想到中美貿易戰，是二戰70年後，即將重寫世界規則的重要轉捩點，對台灣很關鍵。而近來兩岸間，讓他「聞到戰爭的味道」。這兩點是促使他當下決定投入總統大選的初衷。

但起步這麼晚，距離七月上旬國民黨總統初選，只剩下約50天，會不會時間不夠？身為企業家，他對政治會不會太外行？面對種種挑戰提問，郭台銘多次在《遠見》專訪中自信表示，「我想我一定會當選」。他也期許自己要做一個大破大立的總統，拒絕做一個平庸的總統。以下為專訪精華摘要：

郭台銘牽著女兒的手爬象山。 圖片提供／遠見 分享 facebook

參選初衷，源於憂心中美貿易戰的深遠影響與兩岸危機

《遠見》問（以下簡稱問）：從4月17日宣布參選總統到今天接受專訪，剛好滿1個月。這一條路跟你45年來企業的這條路相比，是什麼心情？

郭台銘答（以下簡稱答）：

起心動念參選總統，是4月10日，在日本皇居。那一天跟好朋友孫正義（日本軟銀董事長）吃飯，中間大概有兩個小時空檔，忙裡偷閒，乾脆到皇居去看櫻花。

那時候在我腦筋裡一直纏繞的是兩個問題，一個是中美貿易戰爭。二次大戰後經過這70年來，全世界所有的一切都要重新架構restructure（重組）。我們幾年前買了Sharp（夏普），然後到美國去投資，可是這所有的布局就因為中美貿易戰爭要提早加速。

中美貿易戰爭後面，更現實的問題是，美國要重塑它的供應鏈。美國要重塑供應鏈的話，有很多的基礎建設要做，尤其中西部的勞工要重新訓練。川普競選時候的口號「Make America Great Again」（讓美國再度偉大），就是為了美國中西部、大量的傳統製造業轉型升級。

轉型升級必須要把一些製造業搬回去美國，問題是單純搬一個工廠、兩個工廠是不夠的，要搬整批的供應鏈回去。鴻海在威斯康辛州的投資是一個起步，我們蓋的是很大的一個工業區，可是不夠，我一個人的力量不夠。

我本來想用3年、4年時間來帶供應鏈去美國，但一己之力是不行的，想到說我也代表台灣的某一個典型的高科技製造業，所以我是不是能夠幫忙台灣，把台灣的製造業帶到美國去？甚至協助一些日本的製造業一起到美國？幫美國中西部復興？

第二個考慮的問題是兩岸和平，台灣跟大陸間，我覺得我已經聞到戰爭的味道。大陸會不會因為貿易緊張，為了要轉移注意力，對海峽兩岸關係有任何的著墨？我會擔憂台海安全會不會擦槍走火。

兩岸和平和中美貿易戰是造成我下定決心參選的最主要原因，我希望有一個「經濟人」出來，對美國有直接溝通的管道，對大陸也有溝通的管道。因為我有這個positioning（定位），能跟美國協調溝通。

我當上總統，不會在國際間寸步難行，我不做平庸的總統

問：台灣處境特殊，你是成功企業家，才會中美都有管道，你若當上中華民國總統，會不會反而就沒有管道？

答：這是一個很好的問題。我也想過這個問題。我當上中華民國總統以後，會不會在國際間寸步難行，這就是我要打破的地方。我如果做一個平庸的總統，不能改變現狀，不能把台灣的經濟、政治環境做一個大破大立，那不是我的個性。

我一定要做一個大破大立的總統，我一定要跟美國溝通，我一定要簽成台美FTA，重塑供應鏈。美國還是世界上最大的商品進口國，如果台灣跟美國簽了以後，對雙邊的貿易有利。

至於兩岸關係，要一中各表，才有九二共識，要重視中華民國的存在。目前一個中華人民共和國、一個中華民國存在，是個事實。要承認這個事實，要適度地讓台灣有空間。如果當上總統，我會去（跟對岸）協調、我會去溝通。

我講過一句話，如果你不給台灣國際生存的空間，台灣只會離你（大陸）愈來愈遠，中華民國也離你愈來愈遠。（兩岸關係）有三個可能。第一個是（大陸）用武力拿下來。第二就是說（大陸）放棄台灣。第三個是坐下來談，找到雙方都可以接受。

用武力拿下，我們不能控制，但我們可以避免。他們放棄（台灣），不可能。他們不可能放棄，任何一個人放棄，就變成民族罪人。第三個就要溝通。

今天的問題是，一直在一個不安定的狀況中。不安定的狀況中，外國人要到這邊（台灣）大量投資，也發現到有它的不安定感。

下鄉最大的體會是人民賺不到錢，連理髮師都要聽農業改造會

問：請分享參選一個月來的感想？例如下台東花蓮的心得？

答：我滿慶幸有這個機會，來仔細看我生、我長的地方。我這次到台東，真的非常高興，讓我有機會去看到那個山水，我才了解台東有1／10的土地台灣。1％的台灣人口，1／3的原住民。我20年沒去，我上次是到知本去泡溫泉去。

好山好水。為什麼不能建設成為夏威夷，為什麼不能建設成峇里島？日本人要觀光，飛到台東，距離省了一半。我覺得台東絕對能夠變成一個最好的觀光（景點），它現在有幾百萬人次。

我答應台東，我想我一定會選上總統，我不要出(國)去，明年農曆年，我就在台東過年。

（你不是答應他們，沒有選上也要去？）對，但我不會沒有選上。

問：為什麼你覺得你一定會選上總統？為什麼這麼有自信？

答：現在所有存在的問題，都是沒有一個了解經濟、敢做決定、敢背責任的領導人(leader)。台灣缺的是個leader。

這個第一個是要有global footprint，全球觀，再來是local touch。我現在global footprint有了，我要做local touch。

問：你下鄉最大的體會是什麼？基層很苦？賺不到錢？

答：對，對，現在農民賺不到錢，服務業賺不到錢。昨天晚上(在花東)論壇，有個人說他10、20年前洗頭，洗到半夜，還在排隊，因為經濟好，服務就跟著好。現在沒人洗頭。所以農業改造會，他也來參加。

我將來治理國家就先講理；我是霸氣，不是霸道

問：以前大家想到郭董，就是霸氣的董事長，你參選後姿態變低了，怎麼可以轉變這麼快？

答：到現在大家還說我霸氣。但我要講，霸氣跟霸道是不一樣的，霸道是你不講道理。霸氣是說你理直氣壯，我應該這樣解釋。

我常講，天大，大不過理字，人要講理。我將來治理國家就先講理。治理國家要改成理、法、情。理應該要擺在第一個。

我在初二，看到美國總統甘迺迪被刺，詹森總統接位，從達拉斯飛到白宮，宣示他講這段話我非常感動。他說從這刻開始，做所有的決定，先想到我是銀河星系的人，再想到我是地球人，想到我是北美洲人，想到我是美國人，想到我是德克薩斯州的人，想到我是詹森郡的人，想到我是詹森家族的人，最後一個才想到我個人。這是道理。

當我是中華民國的總統，中華民國最大利益為第一優先。

我也宣布，我今天當總統，將來退休以後，如果有財產增加一分錢，增加的部份我全部捐作公益，有任何不法，該怎麼判怎麼判，這條文我都願意簽。因為我來就不是為了政治的目的，是為了把台灣經濟搞突破，台灣的經濟突破問題在政治，政治要替經濟服務。

小英總統開車念大學時 我在騎摩托車送貨，所以誰是權貴？

問：董事長上次去一位中部農夫家過夜，睡在人家的地板上，反差很大，你真的睡得著嗎？

答：為什麼睡不著？我小時候在板橋媽祖廟出生。我們家吃完飯後把桌子拆掉，要變成床板。我初二開始，就沒跟家裡拿過一毛錢，就去厚生打工。到我畢業，都是自己賺。

我12、13、14歲，正好是美國在打越戰，來訂很多厚生橡膠皮艇，很多訂單就暑期工去做。我就做橡膠跟塗布。所以我是做工出身的，我是做模具。我是黑手的。我說黑手沒關係，不要黑心就好。

那時候用甲苯在塗膠，再用尼龍布coding一層，趕工，設備沒有裝靜電收集器，我打工時，躦到機台底下，因為布在捲有時候會有摺痕，要把他拉直，結果突然眼前一陣火衝過來，我往後面跳，人沒事，但我穿的木屐就燒掉了，回家被我媽媽罵，薪水還沒賺到，就報銷一雙木屐。

我從小是這樣長大的。到我創業好多年，第一次買房子，是我兒子郭守正，念弘道國中一年級時，我才買房子。兒子十幾歲才買房子，以前一直都租房子住。結婚時，也沒有錢，就買一個達新牌衣櫥，有彈簧的，用小發財車，衣櫥貼兩個囍字，在地板上睡了半年。

小英總統在台大法律系，開車上學，她45年次，我39年次，她小我六歲，她念大學時，我剛創業。我在騎腳踏車上班，騎摩托車送貨時，她在開車念大學，誰是權貴，誰是銜著金湯匙，誰不懂民間疾苦。

台灣還有第七缺，缺敢做決定的、好的領導人。I’m Ready

問：你跟別人最大的不同，是經濟人？

答：對，而且我敢做決定。我認為說I am ready。我講過，我比較沒有黨派色彩。為什麼中間選民會選我，因為我只有中華民國利益，台灣最大的利益為原則。

現在問題是台灣六缺。缺電，缺水，台積電每年準備1800輛水罐車，為什麼，水源不夠。缺電，缺水，缺工人，缺工程師，缺地，缺投資。投資就不來了，投資要靠信心，我選上有信心大家就會投資。最後第七缺，缺一個懂經濟、敢做決定的，好的領導人（leader）。

問：你跟韓國瑜的民調差距在縮小，原因是什麼？

答：我時間才一個月，他已經半年、一年了。我這個人做事，有我步調和原則。我認為我一定會贏。很有信心。退一萬步講，大聲的告訴全台灣的老百姓，誰最合適，在2020年，一個不求名不求利的人，一心為台灣這塊土地。想要為年輕人找到出路。

在大陸我沒有買過一平米方米的房子，在台灣，我沒有賺一分政府的生意

問：台灣的政治很黑暗、dirty，陷阱很多，很多人說「誤闖叢林的小白兔」，遭到抹黑，你會不會擔心遭受這些攻擊？

答：這我想過了，任他去攻擊好了。我在大陸，廠房投資那麼多，我沒有一平方米的房子欸，我沒有買過一平方米的房子。大陸如果要賺房地產的錢，我賺個500億、1000億人民幣房子的錢，是很輕而易舉的事情，我連100萬的房子都沒有買。

在台灣，我沒有賺一分政府的生意。我認為我經得起檢驗，既然大家要抹黑我，我想我也無懼，因為事實終究是事實，真金不怕火煉。

鴻海交棒已做了三、五年，6月21日股東會，我已準備好精采演講

問：鴻海交棒出去，一點都不擔心？

答：我必須要對投資人講一句話，我們最近股價有跌，其實是世界貿易戰爭的問題。我這次交棒，貿易戰爭來，給他們一個歷練的機會，我們有同事會傳WeChat給我說：「總裁你放心，我們現在感覺是自己當老闆。」

6月21號，股東會當天，我會有一篇非常精采的演講，但我現在不願意透露太多，我會講到一個新的傳承模式。我已經撰寫，我要把精神講出來。

問：可是一般老百姓、投資者會說，找不到第二個郭台銘啊！

答：過去，蔣中正死的時候，大家都擔心，蔣經國走的時候，大家都擔心。我們一個這麼大、六兆的企業，談接班人，我倒不如說，應該有創意的一個交棒計畫，我這是有創意的交班計畫。

現在已經在做了，我已經一兩個月不進辦公廳，也不看一些公文，我們的員工，所有的訂單、業績，雖然中美貿易戰爭，他們都做得很好。

其實過去這三、五年來，我已經在放了，我認為說，他不是一個接班人，是一個整個大的project，我想應該我們會重分小，因為大到一個地步，就很難管理，所以我認為說，要變成很多獨立的利潤中心，小而美，不會說大而笨。

我這裡有一套計畫，我在6月21號會有一篇演講。已經大概內部員工了解，只是外界不了解。我要跟股東講，請各位股東放心，而且你看我之前還陸續在買自己的股票，只是我現在不能買了，人家說我在炒股票，對不對？你說我兩難，漲起來，人家說我炒股票，為了選總統。那你們給我報導出去說，郭台銘買，不算炒股票，那我就去買啊。

這一輩子，沒有信心的事情，我不會做

問：董事長對今天訪問做個總結？

答：我的總結就是說，這一個月跑下來，我覺得，政治並沒有那麼可怕，因為公道自在人心，暫時的抹黑，我想很快就可以擦掉，在於你心正不正，在於你是為什麼目的而出來，我不為政治，不為名、不為利、不為錢，所以我要組織大聯盟，民進黨好的人才也可以用啊，我一心一意，要重新構造一個翻轉台灣，現在還在想slogan。

像川普講「Make America Great Again」，我要選一個更簡單的名字，叫翻轉台灣也可以，或是勝利台灣，也可以用愛台灣，我現在在想這個，稍微有點簡單易懂的。但是我有信心，我這輩子做事情，沒有信心的事情，我不會跳下來做。

打選戰，所有的候選人加在一起，哪一個人會有我體力好的？他們工作14個小時，我就18，他們18，我就24（個小時），不睡覺。我的關係connection很好，我拿起電話來就直接找到關鍵的person。

郭台銘在壽豐與民眾談話，圖右為前行政院長張善政。 圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／楊瑪利、邱莉燕、林珮萱 攝影／陳之俊、張智傑、賴永祥、蘇義傑 本文出自2019.05.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）