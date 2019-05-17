不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52 聯合新聞網 綜合報導



鴻海董事長郭台銘。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘昨（16）日走訪台東，在中小企業座談會中指韓國瑜沒當過老闆、沒拼過經濟，根本不懂什麼是庶民經濟，還說「簽芭樂訂單」是農業局長的事，直批韓國瑜「把官做小了」。然而此番言論從昨日延燒到今日，郭台銘的粉絲專頁不斷湧入韓國瑜的支持者，網友批評郭台銘為了拉抬選情故意攻擊韓國瑜，就算贏得黨內初選也失去韓粉的選票。

韓國瑜支持者認為，郭台銘攻擊韓國瑜來拉抬自己選情的做法欠缺智慧，就算把韓國瑜的民調打下去了，同時也把韓粉得罪光了，表示「我可以很明白的告訴您，就算最後是您勝出代表國民黨參選，而韓國瑜很有君子風度地幫您用力助選，身為泛藍的一員，我也不會投票給您，而我身邊還有很多像我這樣的人」、「4年前不出來，現在因為韓流的帶動讓國民黨大勝，趁形勢好的時侯才要出來選，真的是無言」。

也有不少本來支持郭台銘的選民認為，郭台銘的格局比韓國瑜大些，在經濟這塊的能力也比較強，作為生意人能屈能伸受人敬佩，但話鋒一轉表示，「生意人如果為了目的可以不擇手段打擊別人，我非常瞧不起」、「如果你對韓國瑜的批評是中肯的，我覺得ok，但顯然不是，希望你向韓國瑜道歉，我會再給你機會的」、「請拿出競選總統的格局好嗎？怎麽韓國瑜說什麽你就是跟着他屁股拿着棍子追猛打韓」。

雖然韓國瑜的支持者來勢洶洶，郭台銘今日回應這些攻擊，表示「任何人，本來不管怎麼樣，只要誰勝出絕對全力輔選，這就是稱兄道弟。」也有不少網友為郭董平反「郭台銘是政治素人企業家，他比誰都更有能力創造經濟面」、「郭董因爲是政治素人的關係，不太會演講，偶而會辭不達意，但論做事的邏輯、布局和決策，絕對遠勝其他人」、「現在政府一些從學界過來的都把人民當寫論文試驗品，再讓他們試一屆人民生命財產都完蛋了，支持郭董選總統！」