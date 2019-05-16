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國民黨初選！朱立倫：按遊戲規則 王金平：盼黨三思

2019-05-16 14:02聯合晚報 記者周志豪劉宛琳／台北報導

國民黨總統初選機制昨天定案，引發國民黨立委王金平反彈，鴻海董事長郭台銘也有意見。新北市前市長朱立倫今天表示，既然初選辦法定案，大家就按遊戲規則，以公平、公正、公開方式讓國民黨推出最強總統候選人，之後國民黨要團結為一個團隊打贏這場選戰。

對於王金平的反彈，國民黨黨中央要王「相忍為國」，王金平提醒國民黨，去年台灣最大黨是「反對民進黨」，但現在國民黨做了很多不值得信任的政策出來，小心大家會憂慮，台灣最大黨就是對國民黨的不信任，希望國民黨要再三思。

朱立倫說，他已經努力在地方行腳、提政見，他有兩任16年地方執政經驗、行政院副院長與黨主席歷練，很多人認為我是最適任的總統，後續他會讓自己努力成果讓民眾看到，成最強的總統候選人，但如果2020國民黨不能勝選，一切都是空談。

朱立倫今天接受專訪時分析對手，認為民進黨最後應該還是提名蔡英文總統爭取連任，也認為畢竟蔡是現任總統，有執政優勢，蔡才是國民黨最難打的對手。

朱立倫說，行政院前院長賴清德相對民進黨內的其他人誠實，明確主張台獨，與深綠走在一起，大選實會讓中間選民有顧慮；但蔡操作兩岸對抗，這兩年對付政敵的方式，到最近司法案件為了權力不擇手段，這些事情以前都讓人想不到，也會被檢視。

國民黨朱立倫民進黨

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