郭台銘啟動抗韓四部曲 招招直擊韓國瑜的要害？

2019-05-14 10:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



吳郭會後，郭台銘出席記者會發布3點聲明，希望納入手機民調，並舉行公開辯論會，並由黨員代表、媒體代表以及公民代表提問，讓國人了解誰最適合做一位好總統。聯合報系記者／林伯東攝影 分享 facebook 有意競逐總統大位的國民黨候選人均已和主席吳敦義會面，獨漏近日動作頻頻的鴻海董事長郭台銘。今（13日）早，兩人終於碰面，郭台銘並發表三點聲明，並針對民調領先的高雄市長韓國瑜，提出「抗韓四部曲」。

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，動作一波接一波。繼上週六（10日）赴台中與婦女、工商團體、「雞排博士」宋耿郎會面後，週日（11日）又陪同母親至大安森林公園散步後，郭台銘今天早上到國民黨與主席吳敦義會面，並當面遞交聲明書。

一個小時會面後，郭台銘在國民黨文傳會副主委歐陽龍、前高雄縣長楊秋興陪同下，在國民黨黨部召開記者會。會中，他重申在吳郭會中向吳敦義提及的三大訴求：

一、每一位候選人都必須遵守黨內辦法規定，希望初選辦法符合公平、公正、公開的民主程序。 二、初選辦法希望納入手機民調，至於比例多少，交由黨中央決定，建議參考民進黨最新手機民調規定。 三、堅持建議黨中央要舉辦公開政見發表會、辯論會，由候選人公開回答黨員、媒體、公民代表的提問，詳述治國理念，讓國人了解誰最適合做一位好總統。

國民黨總統初選迄今表態者眾多，但初選辦法卻遲遲無法定案。本週三（15日）中常會可望通過總統提名辦法。黨務人士透露，大方向是依循4月24日四位中常委的提案精神，為郭台銘、高雄市長韓國瑜等強棒解套。

儘管郭台銘回復國民黨黨籍不滿四個月，依法不符初選資格，但4月18日吳敦義頒贈榮譽狀給郭台銘，表彰他在國民黨財務拮据時，以母親名義捐款，也解決他不符初選資格的問題。

相較之下，一再聲明「此時此刻的我，無法參與現行制度的初選」「目前沒這計畫（參與國民黨總統初選辯論）」的韓國瑜，在郭台銘競選團隊全面啟動之際，儘管在各大民調仍領先郭台銘，但境況日益捉襟見肘。

高雄市長韓國瑜近來頻頻因「發大財」之說惹議。聯合報記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

首部曲》強調「公平、公正、公開」、不做副手

郭台銘「抗韓」的首部曲，是不斷強調「公平、公正、公開」的民主程序。4月17日，他接受吳敦義榮譽狀時就強調，「絕不接受徵召，國民黨一定要建立公開的初選制度。」

而後，郭台銘在公開場合只要提到國民黨初選，總是不脫「公平、公正、公開」六字箴言，今天吳郭會後，不僅強調初選「不能讓某人有特權」，更表示願參加辯論會，「一場至少要三小時」，詳述自己「拚經濟」「打國際盃」的願景，似乎招招都衝著韓國瑜而來。

日前立委蔣萬安、李彥秀在立法院閒聊時透露，兩人選區目前支持韓國瑜的選民占七成，其餘候選人只占三成。因此，韓郭兩強相爭之下，也有不少人寄望於「韓郭配」。

對此，郭台銘在記者會上一語斬斷可能性。他表示，「直白講，我不是副手適合人選，我適合做決策，不適合做參謀。」

隨後，他更抬出過去45年經營鴻海曾經遇過的國際政商聞人，包括已故蘋果聯合創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg），強調自身科技、國際、經濟等特質，樣樣都和深陷「土包子」形象泥淖的韓國瑜有極大落差。

二部曲》找來昔日韓陣營大將楊秋興助陣

郭台銘抗韓的第二部曲，則和今天站在他身旁的前高雄縣長楊秋興有關。楊秋興是高雄末代縣長，卸任時擁有89％的超高支持度，卻在與時任高雄市長陳菊競爭黨內初選時落敗，並退出民進黨，加入國民黨。

去年高雄市長選舉，處處可見楊秋興幫忙韓國瑜的影子。高雄地方人士表示，如果說前立法院長王金平是出錢、出力，楊秋興則是默默支持，每次造勢活動都站在一旁，鮮少發言。

但兩人情誼卻在選後變調。去年年底傳出，韓國瑜雖然有意任命楊秋興為副市長，並請他推薦小內閣名單，但楊秋興頻頻對媒體放話、爭搶團隊主導權，讓他最後和這些大位擦身而過，僅任高雄市兩岸小組副召集人。

但隨著郭台銘投入國民黨內初選，高雄地方人士指出，昔日沉寂的楊秋興近兩個月積極在南部基層走動，為郭台銘打通人脈，今日更與他連袂會面吳敦義。

郭台銘表示，和楊秋興的交情始於十年前的八八水災，當時他到高雄替小林村村民蓋永齡農場，「那個時候他是民進黨的縣長，但我知道他本人是個清官、好官。」

他進一步指出，目前團隊只有十多人，「我自己就是最大的組織」，需要南部的人幫忙了解當地民意，四處參訪時需要由楊秋興協助安排。此舉形同拔樁昔日韓國瑜勝選的大支柱，對韓國瑜將來問鼎大位的衝擊不容小覷。

鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」舉行周年記者會發表成果，郭台銘坐在台下聽著血癌病友治療的故事，不時鼓掌為病友加油打氣。聯合報系記者杜建重／攝影 分享 facebook

三部曲》強烈建議納入手機民調

5月初公布的《遠見》民調顯示，在韓、柯、蔡、張對比式民調中，韓國瑜支持者年齡以50～59歲、60歲以上為最大宗，支持度分別為49.4％、46.7％。

同一份民調中，郭、柯、蔡、張對比，郭台銘的年齡分布較韓國瑜來得更平均，雖然仍以40歲以上為主力，值得注意的是，郭台銘在20～29歲族群中，支持度為18.5％，超越韓國瑜的17.4％。

相較於傳統家戶電話民調，手機民調更能反映年輕族群支持度，無怪乎年輕族群領先的郭台銘，為何要一直呼籲納入手機民調。

四部曲》呼籲辦政見發表會、辯論會

記者會後，郭台銘在國民黨黨部大樓外接受媒體提問時再度重申，包括「先有一中各表才有九二共識」等引起熱議的論述，「會把所有政見在國民黨辦的北、中、南三場政見發表會全部論述清楚。」

但被問及，如果有人不願意參加政見會、辯論會，是否可以納入民調？他則表示，「如果有一個人，他完完全全都沒有參與，到時候選民就沒有辦法比較，這是（初選參選人的）權利啊，也是義務。2300萬選民心中自有公斷，他無法評斷。」

相對於韓國瑜正在議會總質詢期間，不斷面臨民進黨議員的砲火猛攻；如今，郭台銘好整以暇，天天展開競選活動，在永齡基金會執行長劉宥彤統籌下，還找來過去為李錫錕經營「Power錕紙牌屋」粉絲頁的李芸樺、華碩子公司亞旭發言人馬仲豪擔任競選辦公室特助，旗下軍容壯盛。

即便郭台銘一再說韓國瑜「是我的好兄弟」，要媒體不要見縫插針，但隨著選戰加溫，昔日兄弟，如今也只能各自登山努力了。

鴻海董事長郭台銘昨示範「雙腿理論」，他邊蹲馬步邊說，一腳是政治，一腳是經濟，他參選總統要讓台灣邁出「經濟腿」。聯合報記者鄭超文／攝影 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）