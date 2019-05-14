郭台銘拒當副手 盼納手機民調

「吳郭會」昨天登場，鴻海董事長郭台銘（左）送中華民國國旗帽給國民黨主席吳敦義（右）當伴手禮。 圖／國民黨中央黨部提供 分享 facebook 「吳郭會」昨天落幕，鴻海董事長郭台銘表示，他向黨主席吳敦義表達，每位候選人都必須尊重黨內初選辦法，並堅持舉辦政見會或辯論會，也盼民調納入手機樣本。他也說，自己不是副手的適合人選，因為他習慣決策、不習慣參謀，但他會用各種方式協助勝出的人。

吳敦義接連與黨內爭取總統提名者會面，最後一場「吳郭會」昨天上午在中央黨部舉行，兩人一見面，郭台銘便送上印有中華民國字樣與國旗圖案的帽子，吳當場戴上，並笑稱自己頭大。兩人閉門會談約七十分鐘。

郭台銘提出三點建議，包括每位候選人都須遵守黨內初選規定，希望辦法要符合公平、公正、公開的民主程序。並希望手機民調納入初選規定，至於比率多少，由黨中央決定，也建議參考民進黨相關規定。

此外，他建議黨中央舉辦公開政見發表會、辯論會或公開回答由黨代表、媒體、公民代表提問，有關治國理念等國政方針的問題，讓國人了解各候選人的治國理念，讓國人了解誰最適合做一位好的總統。

媒體詢問，是否接受有人自動棄權、不參加政見會或辯論會，但仍被納入民調？郭台銘說，這是權利、也是義務，「上場打球的選手，不能說誰棄權，就不打這場球了」，至於其他人要不要參加，國人自有公斷，相關辦法由黨中央制定遊戲規則。

去年九合一大選協助高雄市長韓國瑜打選戰的前高雄縣長楊秋興，昨陪同出席「吳郭會」，備受矚目。郭台銘說，他需要南部的人幫他了解當地民意，他現在還需要「多看、多學、少說，我要謹言慎行」。

對於郭台銘拋出總統初選納入手機民調的主張，韓國瑜表示，黨中央目前還沒有通過初選特別辦法，等通過後再說，所有意見他都尊重。

對最近網路正負評傳出現黃金交叉，韓國瑜說，沒關係，努力把分內工作做好，網路上不管正負評，他個人都謙虛接受。

台中市長盧秀燕說，要不要納入手機民調她沒意見，方式不是最重要的，初選要公正無私，選出能贏的人。