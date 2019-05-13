大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

2019-05-13 10:53 聯合新聞網 綜合報導



政論性節目《年代向錢看》主持人陳凝觀上週面對「國民黨可以沒有韓國瑜，但中華民國不能沒有韓國瑜」觀點時發表了個人看法，批評藍軍有這些想法的人是「草包」、「我其實滿瞧不起現在在蹭韓國瑜的國民黨立委、政客」。

陳凝觀在5月9日的節目中訪問了資深媒體人鄭佩芬，當鄭佩芬提到目前國民黨分為兩派，一派比較支持郭台銘認為韓國瑜出來選總統比較不恰當，但有一派民意代表則認為國民黨可以沒有韓國瑜，但中華民國不能沒有韓國瑜。此番發言讓陳凝觀忍不住直接反駁，「聽他鬼扯蛋，過去19年中華民國沒有韓國瑜這個政客，中華民國倒台了嗎？是他個人不能沒有韓國瑜」。

《年代向錢看》主持人陳凝觀表示：我其實滿瞧不起現在在蹭韓國瑜的國民黨立委、政客。圖擷自 YouTube: 年代向錢看 分享 facebook

面對韓流現象，陳凝觀痛批「我其實滿瞧不起現在在蹭韓國瑜的國民黨立委、政客，我用政客形容，為什麼？這些人更草包，然後以為他是巴著韓國瑜的大腿，他就可以選立委了，然後每個都想要蹭」。她還強調「年輕的中生代想要挑戰北部的老立委，全部輸掉，輸掉也就算了，你直球對決真正的議題，我還尊重你、尊敬你，你只會蹭著韓說，『韓國瑜救台灣…』我覺得根本你都白活了，你書都白念了，你倒退30年，你這樣論述你自己，你把自己才40歲的政治生命，搞得好像80歲的老頭子」。

陳凝觀激昂的發言讓觀眾留下深刻的印象，「說實話做實事不怕得罪人的好榜樣」、「主持人很敢說，是我見過最勇敢的主持人」。不過也有人認為「主持人的發言時間好像比來賓多」，批評陳凝觀批韓國瑜的言論也是「扒著韓國瑜大腿打知名度」。