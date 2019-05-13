郭台銘批賴：麻煩製造者 已被邊緣化

2019-05-13 00:58 聯合報 記者鄭媁／台北報導



鴻海董事長郭台銘日前「一中各表就是兩個中國」相關說法，引發熱議。郭台銘表示，他只有一句話，「大陸當局必須重視中華民國存在的事實」，至於怎麼表，不重要，這是他的核心論述。

郭台銘在母親節當天，帶著年逾九十四歲的媽媽郭初永真到大安森林公園散步，並接受媒體訪問。他說，北京必須正視中華民國存在的事實，這是他的核心論述，「其他政治語言我不會」。中華民國是他從小生長的地方、「是我的唯一」，也是他參選的主要原因，如果沒有中華民國，什麼都沒有。

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）昨天帶媽媽初永真（左）到大安森林公園曬太陽，並說夏天要做一頂新的國旗帽給母親戴。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

郭台銘呼籲，北京當局若不能重視，不能讓中華民國的國旗帽，在海峽兩岸都能自然戴起來，「他們就會離我愈來愈遠」。他說，誰能把「九二共識」講清楚，十個人就有廿種說法，而他只有一句話，就是中華民國國旗要存在。

對於行政院前院長賴清德質疑他會不會在台灣講一套，在中國講一套？郭台銘反譏，賴清德是麻煩製造者，他自己問題不夠多嗎？「請他趕快贏得民進黨初選，才有資格跟我談，不要來蹭溫度」，大家要拚經濟，不要拚口水。

郭台銘對蔡英文、賴清德砲火猛烈，先是質疑賴在行政院長任內做了多少事情？「他是麻煩製造者，已經被邊緣化了。」還說，政治是要替經濟、替農民、替健康服務，但蔡英文是政治替選舉服務、替自己當選服務，通過許多法案都是不公不義的。

【記者胡瑞玲／新北報導】針對鴻海董事長郭台銘「兩個中國」說法，新北市前巿長朱立倫昨天指出，國民黨對於九二共識、一中各表有非常清楚的說明、闡述，絕對不能表成兩個中國，國民黨主席吳敦義今天和郭董見面，相信會提醒郭董。他也再次強調「九二共識不是兩個中國」。

立法院前院長王金平表示，他與郭台銘都是中華民國派，郭台銘事後已經有所調整，應該要尊重他的澄清。