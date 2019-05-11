郭台銘發豪語：若有機會帶台灣拚經濟 5兆都可回來

郭台銘（右）的傾聽之旅第一站從台中出發，大批「郭粉」排隊搶著與郭董合影，展現超高人氣。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

美中貿易戰促使台商加速回台投資，蔡英文政府喊出全年目標將倍增至五千億元：對此，鴻海董事長郭台銘昨天發下豪語：「我如果有機會帶領台灣拚經濟，那不只五千億，五兆元都可以回來！」

郭台銘表示，台商回流的重點是台灣有沒有做好準備，包括缺水、缺電與缺技術人才等。他認為，台中是精密機械重鎮，應該打造台中、彰化與南投成全球最大精密機械、模具製造中心，政府應做好產業重構。

郭台銘強調，美中貿易戰方興未艾，取而代之的將是新一輪科技戰爭的開始，經濟是科技整合的代名詞，蔡總統作為國家舵手，有沒有真正關心台灣經濟正在向下沉淪的事實，他建議蔡總統應該要多在經濟的議題上作表述。

郭台銘作為國民黨總統參選人，昨天正式展開「傾聽之旅」，第一站選擇台中作為出發點。郭台銘先是夜宿新社曾姓枇杷農的家，接著又參加台中市菁英工商婦女協會理監事會、與中小企業座談，晚間再到潭子品嘗雞排等國民小吃，吸引大批「郭粉」，現場「凍蒜、凍蒜」、「郭總統好」等勸進聲不斷，氣氛火熱。

郭台銘昨天的行程滿檔，就連鴻海董事會也只能以視訊方式參加。他說，這兩天下來，他收穫很多，但做為一個國家領導人的高度，他應該要打開耳朵、張開眼睛、閉緊嘴巴，多聽、多看、多學、少說。

郭台銘透露，他正在籌組一個智庫，未來會勤走基層，「將來發表各項政見政策時，不會找留美的或博士來寫，而是會帶著小編全台走透透，作為論述的基礎」。

郭台銘說，我們心裡裝的是真正中華民國的血、中華民國的魂，不是被其他黨派借殼上市的中華民國，如果北京當局不重視中華民國存在的事實，將淪為民進黨最好的助選員。