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王金平會劉結一：台獨是假議題

2019-05-09 00:07聯合報 特派記者賴錦宏、鄭媁／連線報導

大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在廈門與立法院前院長王金平（左）會面並午宴，兩人會...
大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在廈門與立法院前院長王金平（左）會面並午宴，兩人會談時均提及「九二共識」。 圖／王金平辦公室提供
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立法院前院長王金平昨天和大陸國台辦主任劉結一會晤，王金平表示，台獨是假議題，根本走不通。「九二共識」為兩岸關係和平穩定奠定了堅實基礎，兩岸同胞應與時俱進，共同推動兩岸關係和平發展、致力於中華民族繁榮昌盛。這是王金平登陸後，首次喊出反台獨和「九二共識」。

劉結一昨天中午在廈門海悅山莊會見並宴請王金平。王金平在致詞時表示，中華兒女一家親，本是同根生，血脈文化無法切割，所以，台獨是假議題，根本行不通。二十幾年來，九二共識曾為兩岸關係的和平穩定，奠定了堅實的基礎。展望未來，也必定可以在這個基礎上，與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。他祝願兩岸永保和平，共同創造中華民族的繁榮昌盛。

王金平表示，這次他深刻感受到大陸此次對王氏宗親祭祖尋根之旅的重視。感謝國台辦、福建省、廈門市、漳州市各單位的熱心接待與安排，也感謝大家對王氏宗親家鄉的重視與建設。

他指出，在台灣，除了原住民與新住民之外，多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

劉結一則表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連的一家人。兩岸中國人應共擔民族大義、順應歷史大勢，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一行程，共創中華民族偉大復興的美好未來。

王金平昨天結束在中國大陸的「祭祖尋根之旅」，於晚間抵台。王金平受訪表示，台獨是假議題，大陸的統一是真壓力，當然要負責、有效且正確的正面回應。

由於王金平在行前記者會中表示，如果有需要的場合，他當然會提到中華民國，媒體詢問這次是否提及？王金平表示，因為劉結一並沒有提起中華人民共和國，所以他也沒有提起中華民國。

王金平台獨劉結一九二共識國台辦
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