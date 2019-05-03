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藍總統初選 3大基調已定

2019-05-03 00:33聯合報 記者王寓中陳秋雲／連線報導

立法院前院長王金平昨天到國民黨中央黨部，與國民黨主席吳敦義會面。記者林澔一／攝影
立法院前院長王金平昨天到國民黨中央黨部，與國民黨主席吳敦義會面。記者林澔一／攝影
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立法院前院長王金平說，他尊重黨中央，但提供文章給黨參考，「這是外界、第三者的聲音，最公平。」

王金平也推測，國民黨中常會通過總統初選的辦法會再延一個禮拜，可能在五月十五日。

吳敦義已分別與高雄市長韓國瑜、王金平會談，今天將與前台北縣長周錫瑋會談，明天與新北市前市長朱立倫會面，鴻海董事長郭台銘五月十日深夜返國，十一日下午將與吳會面，孫文學校總校長張亞中，黨中央也將聯繫會談。

「吳韓會」、「吳王會」結束，國民黨總統初選提名基調已定。「二○二○總統提名特別辦法」延後一周、訂五月十五日提報中常會，五月二十二日提報總統提名作業要點及時程，初選機制採全民調，初選結果最慢在七月上旬揭曉，七月二十八日全國代表大會正式通過總統提名參選人。

黨中央高層在昨天黨主席吳敦義與立法院前院長王金平的會談中，明確說明總統提名特別辦法內容，首先，中央將比照去年直轄市及縣市長選舉提名，訂定二○二○總統提名特別辦法並成立中央提名協調小組；其次，初選要納入主動爭取提名或被動被推薦有實力的人士來參與；第三、初選機制採全民調。

黨中央表示，參與初選者，必須具有黨權、黨籍，而且沒有黨章第三十六條排黑條款規定的事項；至於初選民調，原則上會依常委建議，由五家民調公司進行民調，民調樣本數不得少於三千份。

王金平吳敦義韓國瑜朱立倫郭台銘

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