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丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜日前被迫公開選舉經費明細，總金額高達1.29億元，龐大數額讓廣告小妹大喊「...
韓國瑜日前被迫公開選舉經費明細，總金額高達1.29億元，龐大數額讓廣告小妹大喊「把菜錢還給我」。圖片來源／聯合報系
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日前，國民黨前立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義韓國瑜向企業募了4千萬作為競選經費，讓韓國瑜不得不公布競選捐款金額自清。不過，知名網紅「廣告小妹」在看到總額高達1.29億元的選舉經費後表示，老公當初見韓國瑜「很苦很缺錢」，也捐了不少錢，沒想到韓國瑜其實資源很充足，讓廣告小妹忍不住大喊「把菜錢還給我」。

廣告小妹星期二（30日）在臉書上針對韓國瑜選舉經費一事發表看法，她認為在遵守《政治獻金法》的前提下，吳敦義要獨自向企業募得4千萬頗有難度。不過，韓國瑜因為此爭議，被迫公開所有的選舉經費明細，總金額竟高達1.29億元，與他當初塑造的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」形象大相逕庭。

廣告小妹自嘲，「捐款本該是你情我願的事情，捐款人都沒講話了，我是插什麼嘴？」但讓她感到無奈的是，綽號「班長」的丈夫，在韓國瑜競選期間也捐了不少錢，當初班長甚至信誓旦旦地向廣告小妹表示「韓國瑜很苦，他很缺錢，我要幫助他！」沒想到，韓國瑜其實不缺資源，經費甚至比其他候選人還要多。

對此，廣告小妹憤怒地說，「韓國瑜你知道嗎，班長捐給你的那筆錢我可以買很多菜欸（主婦們會懂我的心聲）。我很想請你把菜錢還給我！」並批評台灣的名人「裝窮裝上癮」，不管是政客、商人還是網紅都喜歡塑造「缺錢、日子很苦」的形象，相當莫名其妙。

韓國瑜捐款吳敦義
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