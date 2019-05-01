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拚經濟…韓國瑜：築好巢 鳳凰才會來

2019-05-01 00:27聯合報 記者鄭媁、程嘉文／台北報導

高雄市長韓國瑜（左）、朱立倫同場論經濟，要為台灣找出路。 記者鄭清元／攝影
高雄市長韓國瑜（左）、朱立倫同場論經濟，要為台灣找出路。 記者鄭清元／攝影
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高雄市韓國瑜昨天提出「鳳凰返巢」理論，台灣經濟要翻轉，政府必須先把「巢」打造好，「鳳凰」（企業家）才會回來休憩、成長、築巢，然後展翅高飛，政府官員的心態很重要，大家齊心合作，台灣經濟才可能真正成長。

韓國瑜在場上強調，台灣未來沒有圍牆，「必須從我們內心世界就要開始做，才會處處有機會，如果台灣再搭圍牆、不蓋道路，我們未來發展會更辛苦。」

韓國瑜說，他在競選期間想出「貨出得去、人進得來，高雄發大財」這句口號，他沒有高深的經濟學理論，是實地在高雄觀察得到的心得。蛋白區人進不來、蛋黃區貨賣不出去，這個城市怎麼救？

他以愛情、選舉來舉例，愛情是什麼？不就是費盡千辛萬苦，最後希望能洞房花燭夜？選舉講那麼多民調、策略，就是票多的贏，票少的輸。「什麼叫賺錢？就是貨賣出去，人進得來。」他深刻體會到，真正的升斗小民要求不高，安身立命、養家糊口、在工作中多勞多得，沒想到獲得這麼大回響。

韓國瑜也批評，過去學而優則仕，認為萬般皆下品、唯有讀書高，官本位心態就逐漸產生。政府作為金字塔頂端，管制三百五十九行，公務員從初入政府部門的戰戰兢兢，若干年後卻因循苟且、不求進步。所有企業家都抱怨法令多如牛毛、橫向聯繫不夠、複雜的法律程序，官員甚至不配合。

他強調，政府不能、不該高高在上，政府改革是非常迫切的。上任三、四個月以來，他一直不斷告訴官員，將金字塔倒過來，「我們不要作威作福，我們來做牛做馬，為各行各業服務。」

在問答階段，韓國瑜質疑，統獨講那麼多年，民進黨掌握行政院、立法院，也不敢獨，其實台灣只剩兩種人，一種是過得好、根本不管中國大陸；一種是希望台灣人過得更好，大陸人也很好，兩邊都過得好。若是前者，可能較傾向獨派思想，後者可能中間傾向「合」這條路，這是從心理分析。

媒體會後問韓國瑜為這場論壇打幾分，韓說他不會幫自己打分數，但郭台銘表現非常好。

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