藍營初選…朱立倫提議辯論 郭台銘籲談治國理念

郭台銘（左一）、朱立倫（右一）出席「重振台灣競爭力」會議。 （中央社） 分享 facebook

「吳韓會」落幕。高雄市長韓國瑜表示，若黨有新的提名辦法將他納入，他尊重。對此，新北市前市長朱立倫表示，尊重韓國瑜決定，盼黨建立民主示範；鴻海董事長郭台銘則呼籲做民調前，先讓所有參選者闡述其治國理念與政見，以更貼近民意。

對於昨天「吳韓會」結論，朱立倫表示「好事啊！」國民黨要把所有最強的人選推出來，「我們一手好牌勝過民進黨一手爛牌，我是非常正面期待，大家能比好不比爛，要提出好的政策讓民眾看到，我們是為台灣經濟打拚，為年輕朋友找出一條新的出路。」

此外，國民黨中常會最快五月八日通過總統提名特別辦法，以全民調方式，納入已經主動表達參選意願者，和具有勝選機會者，被外界認為是替韓國瑜解套。王金平昨天出席活動時受訪表示，一切尊重黨中央的提名辦法，但還是盼考量勿因人設事。

朱立倫昨天接受媒體專訪時說，國民黨總統初選提名，從年初討論到現在都沒有定案，不管再怎麼變，他只能尊重，但希望能「盡快定案」，不管是全民調、 五五制、七三制，還是回到全民調，只希望能盡快把遊戲規則訂清楚，大家就照初選程序走，這也是他一直強調的「程序正義」。

他也主張，未來初選時，不可避免一定要有符合民主機制的辯論，但辯論不可進行人身的攻擊，而是闡述理念。