「吳韓會」達共識 韓國瑜被動加入總統初選

2019-05-01 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



黨若有各種提名辦法 韓國瑜全都「尊重」

「吳韓會」昨天登場，國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜針對總統初選提名機制交換意見，韓國瑜以四點聲明表示，「現況」的總統初選民調，他沒有辦法參加，但如果中央黨部和中常委有新的提名辦法，把他放進去，來做各種安排，他全都「尊重」，這一點他過去從來沒有表述過，並已與黨中央達「完全的共識」。

高雄市長韓國瑜（右）昨天與國民黨主席吳敦義（左）會面，兩人互動熱絡。 圖／國民黨文傳會提供 分享 facebook

韓國瑜在「吳韓會」後的聲明，雖仍稱是被動尊重黨中央新提名辦法的安排，但也形同正式宣布，被動加入國民黨的總統初選。

「吳王會」明登場 「吳朱會」安排中

在確認韓國瑜不反對的意願後，吳敦義下一個溝通對象，是反對由「七三制」改成「全民調」的立法院前院長王金平。「吳王會」敲定五月二日上午在中央黨部舉行，「吳朱會」也在安排中。

總統提名辦法 最快下周三通過

國民黨組發會主委李哲華表示，待吳敦義與有意參選者會面完成後，組發會將按照中常會達成的共識，擬定二○二○總統提名特別辦法，最快在五月八日送交中常會通過。特別辦法主要的精神就是由全民調產生候選人，以及將主動參選及有機會勝選的人都納入提名機制中。

「吳韓會」受到黨內高度關注，韓粉昨天在中央黨部前高喊「韓國瑜選總統、有韓必投」。

韓國瑜表示，他與吳敦義的對談非常融洽，他感謝吳敦義提名他當高雄市黨部主委和競選高雄市長；吳敦義與他都深切認為國民黨二○二○總統大選一定要團結，共同保護中華民國；現況總統大選初選民調，他身為高雄市長，肩膀上有市民的期待，沒有辦法參加；如果黨中央或中常會有其他方式需要他，來做各種安排，全民調或民調排比、黨員投票等，他都是尊重。

針對總統提名時程的規劃，李哲華表示，中常會通過特別辦法後，將依據辦法，最快五月十五日送交總統提名作業要點和時程至中常會通過，六月左右進行全民調，七月中上旬前產生候選人，七月二十八日全代會上正式提名總統候選人。

至於全民調進行的方式，李哲華說，基本上按照往例採一次性電話民調，同時比照第八屆立委提名之後的民調模式，政黨對比民調佔百分之八十五，黨內互比民調佔百分之十五進行。在民調進行前，若經參選人協調，將舉辦政見發表會，至於是否辦辯論會，也將由參選人協調決定。