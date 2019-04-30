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民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

律師林智群PO「不主動外遇」 暗諷韓國瑜4點聲明

2019-04-30 18:15聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜（右）與國民黨主席吳敦義（左）會面，會後韓國瑜再次針對參加2020...
高雄市長韓國瑜（右）與國民黨主席吳敦義（左）會面，會後韓國瑜再次針對參加2020總統大選黨內民調宣布四點聲明。 圖／國民黨文傳會提供
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針對2020總統大選，高雄市長韓國瑜繼日前宣布五點聲明引發正反聲浪，今（30）日下午3點北上國民黨中央，會面國民黨主席吳敦義，經半個小時討論，韓國瑜會後再發表四點聲明，強調因肩負高雄市民的期待，無法參加現行黨內民調，但以其餘方式或安排徵召他，他都予以尊重。對此，律師林智群在臉書寫下「不主動外遇聲明」暗諷韓國瑜。

韓國瑜發出四點聲明後，林智群在臉書上跟進發表兩點「不（主動）外遇聲明」，第一，本人已經結婚有三個小孩，基於對婚姻及家庭責任，沒辦法追求林志玲；第二，如果各位有其他的方式，需要，本人，來做各種安排，甚至志玲非我不可等等，予以尊重。

此外，在「批踢踢實業坊」上也引起熱烈討論，有網友以白話文解讀韓國瑜四點聲明，認為他意指「謝謝大家，會談很開心，但現行制度不夠好，若有新的制度我參加」，簡言之「韓國瑜是選定了！」還有網友將其逐句詮釋，在PTT上寫下「謝謝你（吳敦義）的12萬，我的人氣你偷不走」，認為韓國瑜稱自己「對高雄市民有責任，不參加黨內民調，若有其他安排都尊重」，實際上是想表達「給黨中央兩個月，拉高三位候選人民調聲勢，屆時若無法提升，你自己看著辦」。

林智群韓國瑜總統大選國民黨
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