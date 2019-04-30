親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

郭董六月交棒？ 視藍初選規畫下一步

2019-04-30 00:05聯合報 記者尹慧中／台北報導

鴻海董事長郭台銘臉書粉絲專頁開張三個多月，已破廿七萬人按讚，他六月是否交棒引關注...
鴻海董事長郭台銘臉書粉絲專頁開張三個多月，已破廿七萬人按讚，他六月是否交棒引關注。 記者許正宏／攝影
分享
鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統黨內初選，他是否會在六月廿一日的股東會宣布交棒引發關注，鴻海昨天重申，「四月十七日已針對同樣傳聞公告，有關董事長個人生涯規畫，若有具體訊息將依規定辦理。」

熟知郭台銘人士透露，「郭台銘這次參加黨內初選是真的」，但須等國民黨內初選確立後，郭台銘將爭取角逐二○二○年總統大選，同時鴻海董事會也將定案董事候選人名單，能進一步完善鴻海專業經理人管理制度。

臉書小編：郭擬邀網紅爬山散心

【記者鄭媁／台北報導】鴻海董事長郭台銘臉書粉絲專頁開張三個多月，已破廿七萬人按讚，外界都好奇小編是何方神聖。臉書操盤手、鴻海教育基金會執行長劉宥彤昨天接受本報專訪表示，為讓題材更多元，郭台銘不排斥邀請直播網紅一同爬山散心。

臉書成立之初，幾乎每篇PO文都是郭台銘一有靈感，先寫成大綱，交由劉宥彤潤飾成文章，再搭配圖片刊登。當劉宥彤逐漸感覺「有些東西和鴻海無關」後，也曾私下探問參選總統的意願，當時郭回答「目前沒有」。

劉宥彤笑稱，她和郭台銘就曾為「民主不能當飯吃」澄清文數度爭執，「他有很多佐證、內容想講，大概三、四千字，被我以網友喜歡深入淺出為由拒絕，」郭台銘氣得反問，「嚴肅話題怎麼能用簡單文字表達？」最後才改以短文字圖卡呈現。

劉宥彤表示，外界都說郭台銘陸續開設臉書、LINE、Youtube平台等，是布局參選總統已久，但其實是因缺乏謠言澄清管道，才盼團隊成立自媒體。

郭台銘國民黨網紅總統大選
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

韓國瑜公布捐款：再有抹黑一定提告

2019-04-30 00:19

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

閃避明槍暗箭…韓國瑜：我是各方狙擊手賞金獵物

2019-04-30 00:01

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

【重磅快評】吳韓會必須達成「一個都不能少」共識

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

帥過頭指郭董不想贏初選？網友：郭贏初選要請吃雞排

2019-04-29 12:42

郭台銘提國防靠和平 賴清德：這樣穩死！

2019-04-29 12:37

韓難纏、郭好打？王世堅酸藍：財神一出，正神就被踢走

2019-04-29 12:16

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

去年競選經費 韓國瑜下午2點說分明

2019-04-29 11:48

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

【重磅快評】國民黨的金錢詛咒與土味不耐症

2019-04-29 10:59

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

郭台銘向館長下戰帖？小編：擇期約網紅爬山談心

2019-04-29 10:14

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

2019-04-29 00:32

新聞眼／國民黨「互打文化」…一手好牌別玩殘了

2019-04-29 00:26

周二同台談經濟…郭會說加油 韓熱情回應

2019-04-29 00:21

周美青選總統？王金平：歡迎加入

2019-04-29 00:13

「吳韓會」鴻門宴？ 吳敦義怒回：有刀斧手嗎

2019-04-29 00:09

4千萬疑雲 韓國瑜今說明競選費用

2019-04-29 00:06

郭台銘：國防靠科技 軍購不為買而買

2019-04-29 00:02
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡總統喊一加一大於二 賴清德：要看誰來帶頭

2019-04-29 17:37

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top