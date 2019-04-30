郭董六月交棒？ 視藍初選規畫下一步

2019-04-30 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海董事長郭台銘臉書粉絲專頁開張三個多月，已破廿七萬人按讚，他六月是否交棒引關注。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統黨內初選，他是否會在六月廿一日的股東會宣布交棒引發關注，鴻海昨天重申，「四月十七日已針對同樣傳聞公告，有關董事長個人生涯規畫，若有具體訊息將依規定辦理。」

熟知郭台銘人士透露，「郭台銘這次參加黨內初選是真的」，但須等國民黨內初選確立後，郭台銘將爭取角逐二○二○年總統大選，同時鴻海董事會也將定案董事候選人名單，能進一步完善鴻海專業經理人管理制度。

臉書小編：郭擬邀網紅爬山散心

【記者鄭媁／台北報導】鴻海董事長郭台銘臉書粉絲專頁開張三個多月，已破廿七萬人按讚，外界都好奇小編是何方神聖。臉書操盤手、鴻海教育基金會執行長劉宥彤昨天接受本報專訪表示，為讓題材更多元，郭台銘不排斥邀請直播網紅一同爬山散心。

臉書成立之初，幾乎每篇PO文都是郭台銘一有靈感，先寫成大綱，交由劉宥彤潤飾成文章，再搭配圖片刊登。當劉宥彤逐漸感覺「有些東西和鴻海無關」後，也曾私下探問參選總統的意願，當時郭回答「目前沒有」。

劉宥彤笑稱，她和郭台銘就曾為「民主不能當飯吃」澄清文數度爭執，「他有很多佐證、內容想講，大概三、四千字，被我以網友喜歡深入淺出為由拒絕，」郭台銘氣得反問，「嚴肅話題怎麼能用簡單文字表達？」最後才改以短文字圖卡呈現。

劉宥彤表示，外界都說郭台銘陸續開設臉書、LINE、Youtube平台等，是布局參選總統已久，但其實是因缺乏謠言澄清管道，才盼團隊成立自媒體。