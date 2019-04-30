親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

閃避明槍暗箭…韓國瑜：我是各方狙擊手賞金獵物

2019-04-30 00:01聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書表示，他是個各方狙擊好手的賞金獵物。圖／取自韓國瑜臉...
高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書表示，他是個各方狙擊好手的賞金獵物。圖／取自韓國瑜臉書
分享

高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書以「台灣安全，人民有錢」為題指出，他發了五點聲明後有不少人說神話破滅，但他過去兩百多天哪裡是神話，最多是個各方狙擊好手的賞金獵物，他每天為市政疲於奔命，還要左閃右避各種明槍暗箭。

他說，發表聲明之前，許多人並不贊同，說穿了就是擔心大鬧天宮的孫悟空變成裡外不是人的豬八戒，但他還是說了他的進退兩難，也表達了他對最近一連串政治硝煙的無可奈何。

相信政治語言唯真不破

「說到底，我始終相信政治語言唯真不破」，他從來不搞怪力亂神，又何必怕什麼夢幻泡影。而且如果說了實話就會從孫悟空變成豬八戒，那也只能佩服這台灣社會的造化弄人。

韓國瑜說，其實不久之前他還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步。進一步，八十九萬張選票千斤萬擔；退一步，海內外殷切期盼重如泰山。

他說，昨天他親睹耳聞現場一片旗海的聲嘶力竭，他心潮澎湃也萬千感慨，他知道大家長久以來聽了太多政治鬼話，哪還有閒情逸致追逐什麼政治神話？不過就是憂心台灣未來、也厭倦了辯駁惡意政客加諸的罪名，「所以我懇請各位鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給我一點時間平衡輕重，因為我肩上的千斤萬擔容不得分毫不平，也請各位相信，無論我接下來做出任何決定，都是希望看見為了一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個『台灣安全、人民有錢』的穩定未來。」

吳韓會「有承擔準備」

【記者鄭媁、陳洛薇／台北報導】國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜今天下午會面，韓國瑜是否表態參選總統，備受矚目。韓國瑜友人表示，韓的態度就是成功不必在我，但如果黨內民調只有他能贏，那就承擔，韓有承擔的準備。

韓國瑜友人表示，針對二○二○選舉，韓不會主動，而是被動的角色，如果黨中央決定要把韓納入，和其他有意願參選者比民調，韓會尊重黨中央，但不會參與辯論，他不主動爭取但也不卸責；韓與國民黨一榮俱榮，一損俱損，與吳溝通管道也很暢通。

國民黨表示，吳韓會採閉門會談，會後韓國瑜也會出席說明會轉述，結束後再轉赴前總統馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力會議」。

國民黨副發言人黃心華表示，「吳韓會」預計會有副主席兼秘書長曾永權及副主席郝龍斌作陪。

韓國瑜國民黨民調吳敦義馬英九
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

郭董六月交棒？ 視藍初選規畫下一步

2019-04-30 00:05

韓國瑜公布捐款：再有抹黑一定提告

2019-04-30 00:19

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

【重磅快評】吳韓會必須達成「一個都不能少」共識

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

帥過頭指郭董不想贏初選？網友：郭贏初選要請吃雞排

2019-04-29 12:42

郭台銘提國防靠和平 賴清德：這樣穩死！

2019-04-29 12:37

韓難纏、郭好打？王世堅酸藍：財神一出，正神就被踢走

2019-04-29 12:16

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

去年競選經費 韓國瑜下午2點說分明

2019-04-29 11:48

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

【重磅快評】國民黨的金錢詛咒與土味不耐症

2019-04-29 10:59

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

郭台銘向館長下戰帖？小編：擇期約網紅爬山談心

2019-04-29 10:14

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

2019-04-29 00:32

新聞眼／國民黨「互打文化」…一手好牌別玩殘了

2019-04-29 00:26

周二同台談經濟…郭會說加油 韓熱情回應

2019-04-29 00:21

周美青選總統？王金平：歡迎加入

2019-04-29 00:13

「吳韓會」鴻門宴？ 吳敦義怒回：有刀斧手嗎

2019-04-29 00:09

4千萬疑雲 韓國瑜今說明競選費用

2019-04-29 00:06

郭台銘：國防靠科技 軍購不為買而買

2019-04-29 00:02
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡總統喊一加一大於二 賴清德：要看誰來帶頭

2019-04-29 17:37

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top