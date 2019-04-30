閃避明槍暗箭…韓國瑜：我是各方狙擊手賞金獵物

2019-04-30 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書表示，他是個各方狙擊好手的賞金獵物。圖／取自韓國瑜臉書 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書以「台灣安全，人民有錢」為題指出，他發了五點聲明後有不少人說神話破滅，但他過去兩百多天哪裡是神話，最多是個各方狙擊好手的賞金獵物，他每天為市政疲於奔命，還要左閃右避各種明槍暗箭。

他說，發表聲明之前，許多人並不贊同，說穿了就是擔心大鬧天宮的孫悟空變成裡外不是人的豬八戒，但他還是說了他的進退兩難，也表達了他對最近一連串政治硝煙的無可奈何。

相信政治語言唯真不破

「說到底，我始終相信政治語言唯真不破」，他從來不搞怪力亂神，又何必怕什麼夢幻泡影。而且如果說了實話就會從孫悟空變成豬八戒，那也只能佩服這台灣社會的造化弄人。

韓國瑜說，其實不久之前他還在為選擇哪一顆太陽左右為難，誰知這一切現在卻升級到「怎一個難字了得」的地步。進一步，八十九萬張選票千斤萬擔；退一步，海內外殷切期盼重如泰山。

他說，昨天他親睹耳聞現場一片旗海的聲嘶力竭，他心潮澎湃也萬千感慨，他知道大家長久以來聽了太多政治鬼話，哪還有閒情逸致追逐什麼政治神話？不過就是憂心台灣未來、也厭倦了辯駁惡意政客加諸的罪名，「所以我懇請各位鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給我一點時間平衡輕重，因為我肩上的千斤萬擔容不得分毫不平，也請各位相信，無論我接下來做出任何決定，都是希望看見為了一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個『台灣安全、人民有錢』的穩定未來。」

吳韓會「有承擔準備」

【記者鄭媁、陳洛薇／台北報導】國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜今天下午會面，韓國瑜是否表態參選總統，備受矚目。韓國瑜友人表示，韓的態度就是成功不必在我，但如果黨內民調只有他能贏，那就承擔，韓有承擔的準備。

韓國瑜友人表示，針對二○二○選舉，韓不會主動，而是被動的角色，如果黨中央決定要把韓納入，和其他有意願參選者比民調，韓會尊重黨中央，但不會參與辯論，他不主動爭取但也不卸責；韓與國民黨一榮俱榮，一損俱損，與吳溝通管道也很暢通。

國民黨表示，吳韓會採閉門會談，會後韓國瑜也會出席說明會轉述，結束後再轉赴前總統馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力會議」。

國民黨副發言人黃心華表示，「吳韓會」預計會有副主席兼秘書長曾永權及副主席郝龍斌作陪。