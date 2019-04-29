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韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59聯合報 記者蔡孟妤謝梅芬／高雄報導

高雄市韓國瑜昨天公布市長選舉收支，共收到近一億三千萬元捐款，小額捐款近九成，企業捐款平均為七萬二千多元，「 絕對沒有企業家捐四千萬給我… 如果有，我再重申一次，我就辭掉高雄市長職務。」韓國瑜說，講這麼重的話並不是很妥當，但「我必須證明我的清白」。

公布帳戶後 蔡正元隨即道歉

前立委蔡正元日前指國民黨主席吳敦義在去年高雄市長選舉時，向企業家募四千萬元給韓國瑜；韓國瑜強調絕無此事，若有四千萬即辭市長。昨韓國瑜在記者會公布競選帳戶選舉收支，他說「蔡正元欠我一個道歉」，蔡正元稍後道歉。

深陷四千萬風暴的高雄市長韓國瑜，昨天出面公布選舉捐款，小額個人捐款近九成，「絕沒...
深陷四千萬風暴的高雄市長韓國瑜，昨天出面公布選舉捐款，小額個人捐款近九成，「絕沒有企業家捐四千萬給我」。 記者蔡孟妤／攝影
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結餘一五○六萬 返還五百萬

韓國瑜說，去年選舉捐贈收入總額一億二九一四萬九七七九元，支出一億一四○八萬七五三六元，結餘一五○六萬二二四三元，返還捐贈五百多萬元。

他解釋返還捐贈部分指出，去年十一月八日選戰後期，因為競選氣勢升溫，雖然有大筆捐款湧入，但由於已經足夠支應選戰支出，因此特別宣布對外關閉捐贈帳號，從此再也沒有任何捐贈款項入競選帳號，關閉帳號後仍捐贈的金額逐筆退還，共還五百多萬元。

企業平均捐款 七萬二千多元

韓國瑜表示，選舉捐贈收入中，個人小額捐款占總捐款收入淨額約百分之八十七，總筆數二萬二千四百零九筆，個人捐款平均每筆金額為四八一三元；營利事業捐款占總捐款收入淨額約百分之九，總筆數一六○筆，平均每筆金額為七二六九八元；另政黨捐助收入占總捐款收入淨額約百分之○點一，筆數一筆；其他收入占總捐款收入淨額約百分之四。

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「錯誤的資訊 不攻自破…」

韓國瑜說，由去年選舉捐贈對象的結構來看，小額個人捐款的部分幾乎占九成，「前立委蔡正元所指控的四千萬捐款由吳敦義主席交到我手上，完全是個錯誤的資訊，不攻自破。」他說，去年開始選舉時，他感謝吳敦義介紹朋友，因他人脈弱，但大家不好意思跟吳報告，「大部分都看我不會當選」，他們礙於吳敦義面子也不好意思跟吳講，但他們看韓國瑜就一定會落選，那種情況下怎可能會有拿這麼大數字出來？

韓國瑜說，市長選舉捐贈會計報告書，經過會計師查核簽證，簽證報告言明符合相關規定。他所公布的數字與會計師確認過，但尚未經監察院最後審定，最後數字以監察院公告為準。

他表示，目前選舉收支已送監察院審查，結餘一千五百多萬元，必須等監察院通知可以動支，才能捐贈。未來選舉結餘款，大部分會用在高雄市青年人創業，少部分會捐贈到市府「珍珠計畫」，也就是未婚懷孕的小媽媽，會全部捐贈，一毛不留。

韓國瑜捐款蔡正元吳敦義高雄市
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