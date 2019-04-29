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周美青選總統？王金平：歡迎加入

2019-04-29 00:13聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

立法院前院長王金平（左二）昨到台東拜會地方人士。記者羅紹平／攝影
立法院前院長王金平（左二）昨到台東拜會地方人士。記者羅紹平／攝影
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立法院前院長王金平昨到台東縣拜會地方人士，媒體詢問如何看待前第一夫人周美青、高雄市長韓國瑜可能參選二○二○總統？王說，「很好啊！這個很多人期待」，歡迎周出來，加入黨初選行列；韓有意願選的話，當然也歡迎。

王金平說，「韓市長究竟要不要參選，我從來沒有跟他談過」，他很早就決定要參選，韓的態度不是他所要考慮的，韓有意願選的話也歡迎，希望大家在黨中央制定的公平合理提名機制下，一起公平競爭。

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