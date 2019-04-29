韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

馬政府前財經閣員為台灣經濟診脈，意外為韓郭朱王四天王搭舞台，一起為台灣經濟找解方。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統初選競爭激烈，全力向「拚經濟、要和平」兩主軸衝刺。繼高雄市長韓國瑜大陸行後，立法院前院長、國民黨立委王金平五月六日將率九十二人團到漳州祭祖，這也是王金平首次正式訪陸，並將與大陸國台辦主任劉結一會面，「王劉會」備受矚目。鴻海董事長郭台銘近日也高喊「國防靠和平」，強調不應擴大對美軍購，陷入軍備競賽。

爭取國民黨總統提名的新北市前市長朱立倫則努力「接地氣」，他近日積極走訪地方，「台灣更好，立倫行腳」之旅走訪各鄉鎮。朱立倫也認為，台灣經濟惡化蕭條、兩岸關係對抗影響經濟發展，主張兩岸「要和平、要民主、要繁榮」。韓國瑜上周六在韓粉聚會也高喊「台灣安全、人民有錢」，大打經濟和平牌。

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨初選後，第一個行程就是走訪新竹眷村博物館，並探訪曾參與八二三砲戰的百歲老將軍鄭立軍，郭提出「和平、安定、經濟、未來」主張，競選主軸緊扣「兩岸和平牌」、「經濟牌」。

馬英九基金會明主辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力論壇，廣邀學者專家、馬政府前財經閣員為台灣經濟診脈，意外為韓郭朱王四天王搭舞台，一起為台灣經濟找解方。論壇雖以經濟為重點，但台灣經濟無法迴避國際經濟發展與兩岸關係處理，「經濟牌」與「和平牌」仍將貫穿論壇主軸。

據了解，韓國瑜日前批評三任台大法律系總統搞壞經濟，馬英九基金會邀韓國瑜參與圓桌論壇討論台灣經濟，郭台銘原本應邀上午演講談「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」，獲悉韓出席下午論壇後，也排開行程要與韓切磋，朱立倫明天也將同場與談，王金平也考慮出席。

四大天王討論台灣經濟後，王金平五月六日以「祭祖」名義訪問中國大陸。在為期三天兩夜的行程中，王金平除了率九十二人的王氏宗親團赴漳州白礁村祭祖，並將在廈門悅華酒店與大陸國台辦主任劉結一會面，參觀當地台商新創基地。

王金平一九九二年曾帶妻子到大陸南通、北京協和醫院診治類風溼性關節炎，二○○七年王金平曾想赴大陸漳州祭祖，但因陸方顧慮王金平「立法院長」身分敏感，最後未能成行。王金平昨天表示，此行純粹是祭祖，至於與劉結一會面日期，尊重對方安排。