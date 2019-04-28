解鈴繫鈴… 吳韓會談什麼 「尊重黨中央」

2019-04-28 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



高雄市長韓國瑜（中）後天和國民黨主席吳敦義（左）會面談什麼，親近韓國瑜人士說，韓會尊重黨中央。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜後天就要和國民黨主席吳敦義會面，韓國瑜不願透露要和吳敦義談什麼，但親近韓國瑜人士說，韓會尊重黨中央，例如民調方式大致能接受中常會決定的方式。

韓國瑜這兩天被問到吳韓會話題，總說等談了之後再跟大家說。對於「吳韓會」，韓一直說要北上去見吳，但吳客氣表示可以到高雄會面，尊重韓國瑜的時間安排。最後由國民黨副主席曾永權與韓國瑜辦公室敲定，由韓在卅日北上和吳見面。

立委陳宜民說，吳敦義和韓國瑜之間好像有些事溝通得不太清楚，不是這個人傳話，就是那個人傳，兩人似乎好一段時間沒有直接對話。這次會面，應該把一些「誤會」解開，解鈴仍需繫鈴人，不管是總統大選、黨內初選，兩人把該談的談清楚，讓黨對明年總統大選有更好的共識。

與吳敦義會面過後，韓國瑜還將參加馬英九文教基金會舉辦的「重振台灣競爭力研討會」，被稱是為「馬韓破冰」。韓昨天趁參加高雄市原住民社會福利園遊會，反駁所有批評。

韓國瑜說，「台灣現在經濟已經不行，完全不行了」，這二、三十年台灣經濟到底怎麼樣，廣大的台灣人民都非常清楚。馬英九要辦經濟論壇，他去聽，然後認識學者專家，可了解台灣經濟跟高雄經濟怎麼走，「這是一個很棒的平台」、「好事之徒喜歡把我跟馬英九兩個勾起來鬥」。