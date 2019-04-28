回鍋選總統？ 馬英九哈哈哈講出這句話

前總統馬英九（左）昨天出席司法院前院長賴浩敏（右）新書發表會。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選後，政壇再傳「還有人」也會加入初選，影射前總統馬英九可能回鍋參選總統。馬昨面對媒體詢問時說：「哈哈哈！我們就等吧！」被問到卅日將與高雄巿長韓國瑜見面的談話內容，以及是否選總統，馬都笑而未答。

國民黨內指出，總統提名辦法還未正式公告，如果馬英九表態要參加黨內初選提名，當然不能阻止，也應納入初選機制，但前提是馬要明確表態，不可能像韓國瑜因有主觀表態困難，讓馬也「被動」納入初選機制。

國民黨主席吳敦義說，國民黨是自由民主政黨，黨內初選，他怎麼知道沒有別人還要跳出來？他不會指涉、猜測哪個人可能跳出來，他不會有意見，也不會評論。朱立倫昨說，他不知道傳言從哪裡來，沒辦法評論。

馬英九辦公室表示，馬英九已多次指出，目前最重要的是端出有益台灣發展的政策，在兩岸、外交、經濟、能源等各方面為台灣找出路，例如周二的「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，廣邀各界對國際經濟發展策略、解決低薪與人才培育、產業發展藍圖等關鍵議題，為台灣未來尋求新解方，就是馬關心的重點。

國民黨立委林奕華認為馬英九不會參選。黨政人士也認為，馬再參選的機率不大。

黨政人士直言，就算馬有意願，外界的接受度不會大，且從民調等各方面評估，馬英九也不是郭台銘、韓國瑜以外「更大的」人選，呼籲外界別再消費馬，「以馬英九的高度，絕不會做這種親痛仇快的事」。